Десита и Меди се награбиха на Слънчака! Двамата лудо влюбени

Младата певица Десита от лейбъла на Галин награби страстно колегата си Меди в хитово заведение в Слънчев бряг и не спря да го целува прегръща пред погледите на множество посетители. Десита и Меди бяха изловени от фенове, които ги заснеха и пуснаха видео в ТикТок със страстната сценка.

В социалните мрежи всъщност се въртят два клипа - единият е как Меди пее на маса, пълна с приятели и колеги, сред които Селина, Криси, Преслава, Софи, но до изпълнителя на „Зарязан" седи именно Десита, а вторият как Меди си пуши пура, а тя го хваща през врата и го целува страстно по устата. Именно със запечатаната целувка двамата потвърдиха, че наистина са гаджета и имат връзка, което се знае от няколко месеца и според мълвата те дори живеят заедно, пише "Телеграф".

Това е втората дълга връзка на Меди след раздялата му с плеймейтката Моника Валериева, с която изживяха бурни взаимоотношения на приливи отливи. Десита също не е забелязвана в мъжка компания след разлъката й с покойния фолк певец Денис Теофиков. Те бяха голяма любов, но за кратък период от време, въпреки това тя страда много след смъртта му и дори направи песен в негова памет. Сега Десита е продължила напред, а причина за щастието очевидно е колегата Меди.