Десита на седмото небе! Стана леля за втори път

Φолксензацията Десита има още един повод за щастие. Тя става леля за втори път. Сестра й Виктория и любимият й Георги, познати на зрителите от четвърти сезон на риалитито „Един за друг", посрещнаха своето второ дете момченце.

Щастливото събитие бе споделено от младата майка в социалните мрежи с нежното послание: "Добре дошъл, малко съкровище! На 22-ри щастието ни стана двойно". Засега двойката пази името на бебето в тайна, но радостта е огромна не само за тях, но и за цялото семейство, пише "България Днес".

Десита не скри емоциите си и написа в профила си: „Леля за втори път!", придружено със сърчица и снимки на малкия юнак от родилния дом.

Първородната дъщеричка на Виктория и Георги - малката Деа, навърши една година през януари и вече има братче, с което да споделя игрите си.

Двойката Виктория и Георги спечели симпатиите на зрителите с искрената си любов по време на участието си в „Един за друг", но напусна шоуто преждевременно. Причината е повече от щастлива - Виктория тогава разбра, че е бременна с първото им дете Деа. След края на предаването двамата продължиха да споделят любовта и живота си извън камерите и се превърнаха в едно от най-устойчивите риалити семейства.

През май тази година Вики и Георги обявиха, че очакват второ дете, а през юни организираха парти за пола на бебето, на което балоните издадоха вълнуващата тайна, че очакват момченце. Таткото Георги също съобщи радостната новина онлайн и се похвали, че вече е горд баща на две прекрасни деца. Под публикацията му заваляха десетки поздравления от фенове на двойката, приятели и бивши участници от риалитито.

Виктория и Георги са заедно от ученическите си години, а любовта им премина през екрана и се утвърди в реалността. А Десита, която е не само популярна певица, но и отдадена сестра, признава, че е нетърпелива да гушка новия член на фамилията. Изпълнителката В момента е изцяло съсредоточена върху новите си музикални проекти, но не пропуска да споделя семейни моменти със своите близки.

Честито на Виктория и Георги, а на Десита пожелаваме още поводи за усмивки!