Дони: Благодарение на „Секс, наркотици и рокендрол“ срещнах Нети

Най-дълго играният спектакъл в историята на българския театър – „Секс, наркотици и рокендрол“, навършва 33 години.

По този повод единият от тримата актьори в него – Добрин Векилов-Дони, разкри, че именно благодарение на представлението е срещнал своята любима жена Антоанета Добрева-Нети. „Влязох в това представление буквално от улицата на двадесет и петата ми година. Посредством това влязох в Театъра на Армията, станах композитор в Театъра на Армията и до ден-днешен съм такъв. Срещнах Нети благодарение на това представление и създадохме семейство. Нищо от това не би се случило, ако „Секс, наркотици и рокендрол“ не съществуваше“, пише "Телеграф".

Изложба

По повод юбилея в театър „Българска армия“ е открита специална изложба. Тя представя интересни моменти зад кулисите на най-дълго играната българска постановка. Централно място в експозицията заемат картонени фигури на тримата актьори. Самият Дони сподели в социалните мрежи: „Да бъдеш в музей“. Това подчертава уникалността на преживяването. Изложбата включва снимки от репетиции и задкулисни моменти, разкриващи историята на спектакъла.

Премиерата на „Секс, наркотици и рокендрол“ е през далечната 1992 г. в театъра на НДК. Първоначално спектакълът се играе там десетина пъти. Впоследствие е преместен в театър „Българска армия“. По-голямата сцена и капацитетът на залата допринасят за неговия успех. Първоначалната идея е била за моноспектакъл. Но в крайна сметка към проф. д-р Ивайло Христов се присъединяват Добрин Векилов-Дони и Костадин Георгиев-Коцето Калки.

Покана

„Ивайло Христов дойде в един клуб, единствения в България тогава, и ни видя с Коцето-Калки как се маймуним на една сцена и ни покани. Представлението беше създадено, без да прочетем текста“, спомня си Дони. Според него постановката е ужасно актуална като текст до ден днешен. „Тримата сме толкова различни актьори, а същевременно правим синергия помежду си. Заедно пропътувахме почти целия свят, без да се скараме нито един път“. Следващото представление е тази вечер на сцената на Армията.