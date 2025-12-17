Победителят в „България търси талант“ мечтае да стане супершампион

Победителят в „България търси талант“ мечтае да бъде супершампион в менталната аритметика на световно ниво. Геният на скоростното смятане Константин Червенков вече смая света на международни състезания на различни световни асоциации и вече е шампион, като му остава финалната стъпка в битка с най-добрите математици на планетата - тази на супершампиона.

Това сподели пред „България Днес“ менторът на детето чудо Ангел Атанасов, който е неотлъчно до Коко повече от три години и му помага да развие забележителните си умения по ментална математика в детския образователен център в родния Гоце Делчев.

Константин е само на 10 години, но зад гърба си има впечатляваща биография.

3анимава се с ментална аритметика от ранна детска възраст, участва в национални и международни състезания и е носител на над десет купи и множество медали. По време на участието си в телевизионния формат той извършва сложни изчисления с многоцифрени числа за секунди - без помощни средства, разчитайки единствено на концентрация и визуализация, които изумиха жури и публика. Подготовката му включва всекидневна работа с хиляди задачи -доказателство, че талантът върви ръка за ръка с труд. След грандиозната победа на сцената на „България търси талант“. Коко запази самообладание, още по-целеустремен е към нови победи и предизвикателства без излишни емоции и еуфория.

„Той е много обран и емоционално интелигентен, притежава изключително добро сърце и смиреност, заради които съм убеден, че именно това му помага да успява и да изумява и мен всеки път“, споделя още неговият учител.

Червенков е много общителен и обича игрите с приятели, с които често може да бъде видян да кара велосипед из града. Спортува активно, като обича плуването и бразилското джиу джицу.

На 5 години Константин вече знае брилянтно таблицата за умножение. Малко преди да навърши 7, идва в образователния център в Гоце Делчев, където попада на преподавателя Ангел Атанасов. Годината е 2022-ра, а спечелването на „България търси талант“ тогава е една мечта, която три години по-късно се реализира.

Червенков е категоричен, че голямата награда от 90 000 лв. ще инвестира за образование и сбъдване на друга своя мечта - когато порасне, да стане архитект.