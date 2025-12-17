Синът на Нотариуса се прави на ченге, МВР отрича!

Синът на поръчково ликвидирания Мартин Божанов-Нотариуса - Любен Божанов, се прави на ченге. Наследникът на кримката има униформи, има полицейска значка и метален плакет на ГДБОП.

"България Днес" се допита до МВР и получи официален отговор, който гласи, че човек с тези имена не фигурира в системата им. Това означава, че синът на кримигероя се представя за служител на реда, което е престъпление.

Любен дори си публикува видео, в което снима патрулка, като в същото време разказва какво разследва в момента.

"Разследваме едно лице, което притеснява жителите на столичен квартал. Първата специфика на даденото лице е, че доста пие и най-вероятно има проблем с алкохола. Втората специфика на лицето е, че е служител на Жандармерията и е опасен, защото притежава служебно оръжие", съобщава синът на Нотариуса, който дори използва полицейски термини, за да звучи по-правдоподобно.

Проблемът е, че след като Божанов не е част от МВР, това, което прави, е абсолютно забранено.

В член 151 ал. 6 от Закона за вътрешните работи ясно пише: "Забранява се на лица, неоправомощени със закон, да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурите на МВР и показващи принадлежност към тях".

Източници на "България Днес" в МВР и ГДБОП споделиха, че всеки може да си купи подобни неща (виж карето), но все пак е незаконно.

Наследникът на Божанов може би си поръчва униформите и значките от интернет

Синът на Нотариуса е доста противоречива личност. Той е известен диджей, помага на бедните - раздава им храна, вода и други неща от първа необходимост, но в същото време прави неща, които са на ръба на закона.

Любен е едно от петте деца на Нотариуса, които са известни на обществото. Другите две са дъщеря му Мария и малката му щерка, която е от последната му изгора. Другите две деца остават мистериозни. Децата на схемаджията са от четири различни съпруги.

Смъртта на на таткото на Любен в началото на миналата година разтърси цялата държава до основи, защото стана ясно, че държи прокурори, съдии, разследващи, а може би дори и политици в джоба си. Твърдеше се, че той прави това благодарение на компромати, с които разполага срещу тях.

Съдебната ни система се оказа "похитена" от Нотариуса и неговата престъпна мрежа, която се занимаваше, а може и продължава да се занимава с търговия с влияние, изнудване на прокурори, съдии и следователи и извършване на всякакви услуги, като повдигане на неправомерни обвинения, освобождаване на дадени лица от ареста или вкарването им там. Улики, цели дела и разследвания са замитани заради кримиорганизацията на Мартин Божанов, смятат разследващите. Дори бе назначена специална комисия, която да нищи действията му. Тя бе разпусната и към момента все още не е ясно какво е разкрила, защото докладите от работата й все още не са публикувани.

Божанов бе ликвидиран показно пред дома си в столичния квартал Горна баня на 31 януари 2024 г. Нотариуса е пребит зверски, а след това килърът го застрелва с един куршум в главата. Дали убийството му ще бъде разплетено, както и кои хора в съдебната система и във властта са имали участие в схемите му, се надяваме да разберем.

Към момента разследването е до под кривата круша, защото подобни поръчкови убийства често остават неразкрити, защото килърите са професионалисти.

В интернет има всичко

"България Днес" попадна на сайт, който предлага същия метален плакет, какъвто има Любен Божанов. Даденият сайт продава и полицейски значки и друг тип обозначителни знаци, каквито имат родните ченгета от различни структури на МВР.

В интернет има всякакви отличителни знаци на силовите структури

Дали самият сайт има право да предлага подобни артикули, е доста под въпрос. Едно обаче е ясно и това е, че очевидно има интерес към подобни вещи.