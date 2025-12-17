Киара СЪСИПА Краси в ефир: Искаше да заложим годежния пръстен за пари

„Разбрах, че между Красимир и мен няма да се получи нищо, когато ми предложи да заложим годежния пръстен и да си разделим парите!“

Това разкри в ефира на БиТиВи фолк певицата Киара по време на гостуването им с Красимир Томов в „Преди обед“. Малко след финала на „Ергенът: Любов в рая“ двамата са се разделили и към момента видимо не се понасят, писа Intrigi.bg.

По думите на Киара, Краси е имал колебания още преди финалната церемония дали да й подари годежния пръстен или да й даде роза. „Чудеше се колко би струвал пръстенът навън, дали да не го заложим и да си разделим парите“, разри певицата. Томов категорично отрече и заяви, че това са пълни лъжи: „Смятах да си замълча за някои неща, защото съм кавалер към дамите, но в случая не се отнася за теб и затова ще разкрия всичко. Разделихме се с Киара, защото се оказа, че аз не съм Краси Пайнера и нямам продуцентско студио“, засече я бизнесменът.

По думите му, много бързо след като са излезли от предаването, е припознал Анна-Шермин в лицето на Киара, която е искала да спонсорира песните й. „Дори новата й песен „Флиртаджийка“ е типична за нея, в неин стил“, отбеляза Краси.

Към момента и двамата заявиха, че нямат партньори до себе си, но и със сигурност не биха се върнали един към друг.