Капитанът на „Левски“ заведе Радост на Малдивите (ГОРЕЩИ снимки)

Капитанът на „Левски“ Георги Костадинов-Мечката се отдаде на заслужена зимна ваканция заедно със съпругата ся Радост Тодорова. Двамата забегнеха към топлите страни, за да се насладят на лазурните залези. Избраната от тях дестинация е Малдивските острови в Южна Азия.

„Любимото синьо“, сподели носителката на титлата Мис Национален отбор по футбол. На кадър от крайбрежието на Индийския океан Радост и Жоро са се прегърнали в идилична обстановка. Тя е с бял бански, а Мечката с шарени шорти и шапка с обърната назад козирка. Семейството изглежда щастливо, въпреки че в началото на годината ги сполетя нещастие и те изгубиха близнаците, които очакваха да се родят. Костадинови вече са преодолели трагедията и гледат напред. Те имат син Георги-младши и не спират да вярват, че той ще се сдобие с братче или сестриче.

„Днес три часа четох и през цялото време плаках. Може би последно плаках така на „Крадецът на праскови“, а съм била ученичка. Винаги съм знаела, че моите корени са много дълбоки, но не съм предполагала защо съм се чувствала така болна и сякаш посадена в саксия, когато съм живяла извън България“, спой ля Радост, докато разгръща книгата си на плажа. Моделката е родена във Враца и никога не е криела привързана си към родния край. Тя живя с Жоро първо по време на престоя му в Кипър след това в Русия и в Израел.

„Всеки ден първото нещо, което правя е да благодаря на тялото си, че е дом на душата ми, и тази благодарност е първата ми грижа към него! Любовта ни към самите нас е най-силното лекарство срещу всяка беда. План за деня - да не стана от плажа“, разкрива още моменти от почивката си Тодорова. На друг кадър тя се показва само по черен сутиен пред огледалото. Засега не е ясно дали опитният футболист на „Левски“ и половинката му ще прекарат коледните празници на екзотичната дестинация, или са планирали да се приберат при близките си у нас.