ДРАКАРИС! Теодора Духовникова влиза в "Домът на дракона"

Теодора Духовникова стана повелителка на дракони и успя дори да произнесе заветната дума „Дракарис“, което значи „дай огън“, „подпали там каквото можеш“ или нещо подобно, но все в пиротехническия смисъл.

Това, поне засега, се случва само във виртуалното пространство и с помощта на изкуствения интелект, но знае ли човек.

Приятел

Близкият семеен приятел на Теодора Захари Бахаров вече игра в сериала с драконите, защо и Духовникова да не се появи в някой епизод от предисторията, която в момента се разгръща в своя трети сезон, а тепърва предстои и четвърти. Може да им потрябва актриса, която със симпатичен акцент да обяснява нещо там на драконите, още повече че миналия сезон се появиха доста яйца от вида с бълващите огън твари, пише "Телеграф".

Та Теодора вика „Дракарис“ и гледа строго, сякаш е майка на Боян Магесника или поне на някой и друг средновековен цар. Че даже и от ръцете й излиза огън – нещо, което досега не сме гледали нито в „Игра на тронове“, нито в актуалния „Домът на дракона“, но пък имаше там нещо с едни джедаи и тормозещите ги ситски лордове в друга поредица с междузвезден войнстващ драматизъм от една далечна галактика.

Метаморфози

В същото време попфолк певецът и продуцент Галин отправя с артистизъм кръвожаден поглед, превръщайки се от човек във върколак. В неговия вариант митичното същество с метаморфозите от човек към вълк и обратно има повече песенен характер, а и едноименната върколашка музика си се очертава да е от хитовете на лятото, поне из дискотеки и клубове. Още повече че в него участват Десита и Мирела. А Галин обяснява: „След полунощ ставам много лош!“.

Всъщност емблемата на неговия лейбъл е вълк, може да се тълкува и като върколак. Сега ще е интересно да се види какъв клип е направен по музиката на едноименното парче. Звученето е модерно и в типичния енергичен стил, характерен за Галин.

„Ритон“ също са запалени да показват из социалните мрежи какво са направили с помощта на изкуствения интелект, по-специално Здравко. По този начин той събра Путин и Тръмп заедно с призив да им рекламират концертите. А в последно време се е заел упорито да вкарва кучетата си в поредици кратки приключения.

От своя страна Устата е от най-активните, използващи изкуствен интелект в своите клипове. По тоя начин даже успя да събере впечатляваща масовка с известни европейски политици от близо и далеч.