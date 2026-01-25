ДРАМА! Боби Михайлов с излив в белия дроб

Състоянието на Борислав Михайлов никак не е леко, а той продължава да е под специализирано наблюдение и за него да се грижат денонощно екипи в болницата, в която се намира. Преди Нова година бившият национален страж и президент на БФС получи инсулт и беше приет по спешност, а впоследствие здравето му се влоши още повече. В момента Михайлов е с излив в белия дроб, твърдят източници на „Уикенд”.

Това е една от причините един от героите от САЩ`94 и капитан на онзи велик тим на „лъвовете” да е на командно дишане. „Той не може да извършва дихателна функция самостоятелно, точно поради този факт той е подпомаган от апаратура”, довери медик от „Токуда” - болницата, където продължава да се намира той. Лечението на Боби струвало по 400 евро на ден, но ръководството на болницата решило да поеме разходите. Михайлов е в интензивното отделение и е постоянно наблюдаван от дежурящи доктори и сестри – екстра, с която простосмъртните пациенти не се ползват у нас.

Плевралният излив се определя от лекари и специалисти като необичайно натрупване на течност в плевралната кухина, като това пространство обикновено съдържа малко количество смазваща течност, която позволява на белите дробове да се разширяват и свиват плавно по време на дишане. Когато се натрупа излишна течност, тя може да компресира белите дробове, което води до затруднено дишане и други усложнения. По наша информация дробовете на Борислав Михайлов се пълнят постоянно и при положение, че спре апаратурата, той просто няма да може да продължи жизнения си път. „Надяваме се на чудо. Въпреки че състоянието на Боби не е леко, в медицината всичко е възможно – както е известно, там 2 и 2 не винаги е равно на 4”, коментира пред „Уикенд” близък на легендарния бивш вратар на „Левски”.

Междувременно състоянието на друга футболна звезда, която също го закъса със здравето – Любослав Пенев, леко се подобрява. Славният цесекар вече е на родна земя, след като във вторник в 14,25 ч. на летище София кацна самолетът, с който една от най-великите „деветки” във футболната ни история беше транспортиран от Германия.

В последните месеци той беше на лечение в клиника в Дрезден, след като беше диагностициран с рак на бъбрека. Любо беше изгубил внушителните 35 кг от личното си тегло, поради което нямаше как да бъде подложен на химиотерапия, но лекарите в Германия решиха той да премине курс по имунотерапия. Организмът на непримиримия Любо е приел добре интервенцията и около коледно-новогодишните празници той е бил в домашни условия в апартамент в Дрезден. Той трябваше да бъде преместен в онкоклиника в Кьолн или Мюнхен, но лекуващият го екип е преценил, че това може да стане и на наша територия, стига да има начин, по който да бъде транспортиран. Това се случи с частния самолет на собственика на ЦСКА Валтер Папазки.

Любо Пенев ще бъде лекуван в родна болница, където вече се прави лечение с имунотерапия. Шансовете му да оздравее нарастват, стискат палци близките му.