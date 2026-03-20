Драми на пътя: Чукнаха отзад Екстра Нина, вандали потрошиха колата на Мария Силвестър

Напоследък се насъбраха автомобилни инциденти на наши родни звезди, а именно Екстра Нина и Мария Силвестър.

Едната била ударена на пътя, докато била в автомобила си, а другата заварила возилото си с изкъртени чистачки.

Пътека

Една от емблематичните попфолк певици на 90-те Екстра Нина се оплака в социалните мрежи за транспортен инцидент, който ѝ се случил скоро. „Преди малко на пешеходна пътека спрях на едно момче да мине и отзад ме удари една кола. Много се уплаших! Нямах никаква вина! Внимавайте много, не знаем откъде ще ни дойде“, написа врачанката в емоционален пост. В коментарите ѝ припомниха за друг неин инцидент: „Винаги помни инцидента с джипа ти преди години, Нинче. Как буквално влезе под камион“. Пази се. Миналата година отпразнува 30 години на сцена, а на 28 март ѝ предстои юбилеен концерт в Бургас с приятели, с участието на Кристина Димитрова и Искрен Пецов.

Душичка

Българската телевизионна водеща и актриса Мария Силвестър пък стана жертва на вандалска проява. Вместо да оправя домовете на клети хора с предаването си „Бригада Нов дом“, на нея ѝ се наложи да се разправя с автомобила си. Приближавайки се към возилото си, тя забелязва, че чистачките липсват, но все пак се ожали в социалната мрежа Facebook със своето типично чувство за хумор: „С пожелания за рязко просветление. Ха-ха, какви неща ще види, майкоооо. Душичка“. Публикацията ѝ бързо събра реакции от последователи, които изразиха възмущение от случилото се, но и подкрепа за спокойния ѝ тон.