4 рокли за един бал: Марая блести с дизайнерски визии на Борче Ристовски

Дъщерята на попфолк звездата Мария – Марая – се готви за една от най-специалните вечери в живота си с впечатляващ стил и внимание към детайла. Абитуриентката няма да разчита на една-единствена визия, а ще се появи с цели четири различни рокли, създадени специално за нея.

Зад всички тоалети стои добре познатото име Борче Ристовски – дизайнерът, на когото Мария от години се доверява за най-важните си модни избори. Той стоеше и зад сватбената ѝ рокля миналото лято, когато певицата каза „да“ на Теодор Петков – визия, която тогава впечатли с ефирна дантела, открити рамене и дълъг воал.

Този път Ристовски отново е натоварен със задачата да създаде не просто рокли, а цяла модна концепция за бала на Марая.

„Тя ще има четири рокли – всички са различни, дълги, къси, всякакви“, разкрива Мария с усмивка. По думите ѝ всяка визия е внимателно подбрана за конкретен момент от вечерта.

Празникът ще премине през няколко етапа, а с тях ще се сменят и тоалетите – една рокля за ресторанта в деня на бала, втора за афтърпартито в дискотека, трета за традиционното хвърляне на шапките и финална, елегантна дълга визия за семейното изпращане.

Цветовата палитра също не е случайна. „Две са в бордо, а другите две – в бяло-нюд с камъни“, издава още изпълнителката.

Любопитното е, че Марая сама е взела решенията за визиите си. „Тя си избра всичко. Вече е голям човек и не искам да се намесвам“, категорична е Мария.

След бала абитуриентката затваря една важна глава – завършването на Англо-американското училище в София – и отваря нова. Марая вече е приета в International University of Monaco, където ще изучава бизнес и арт дизайн.

Изпращането ще се състои в столичен ресторант „Есте“ – любимо място на майка и дъщеря, научи първи HotArena. Преди две години именно там Мария и Марая посрещнаха своите гости от „Черешката на тортата“ с впечатляващо луксозно 4-степенно меню.

Очертава се вечер, в която стилът, емоцията и новото начало ще вървят ръка за ръка – точно както подобава на едно истинско звездно семейство.