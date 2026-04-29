Меди сменя Графа в "Гласът на България"

Графа няма да бъде треньор в новия сезон на „Гласът на България“ по Би Ти Ви, пише „Филтър“, позовавайки се на свой източници. Влади Ампов оценяваше талантите в музикалното риалити през 2024 година, но сега на стола му ще седне фолк певецът Меди.

Всъщност това място се оказва доста проветриво, тъй като преди Графа то бе отредено за Миро и Любо Киров. В новия сезон обаче за първи път мъж от фолк гилдията влиза в треньорския щаб, а през 2024 година сред менторите на „Гласът на България“ нямаше представител на фолка. Тогава като треньори се изявиха Мария Илиева, Дара, Иван Лечев и Графа.

В предишните издания фолкът бе представен от Галена, Камелия и Преслава, които се гордееха със силни отбори. Ето че сега този жанр се завръща в предаването чрез Меди. Интересното е, че самият той е бил участник в „Гласът на България“ през 2013 г. Тогава е само на 18 години, ученик в музикалното училище в Широка лъка, но не стига до финала. Същото се случва и когато участва в „X фактор“. Това обаче не му пречи днес да е сред най-ярките имена в попфолка и да препълни зала „Арена 8888“. Нещо, което не е постигал нито един победител в „Гласът на България“.