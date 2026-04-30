Татяна от "Ергенът": Не съм спала със Слави Трифонов

Татяна Иванова е на 37 г., родом от Пловдив, но от малка живее в София. Освен че е майка, ергенката има успешен бизнес, свързан с онлайн търговия. Татяна признава, че не се притеснява да работи, като дори определя себе си като "работохолик" и "рисков играч". С участието си в сезон 5 на любовното риалити "Ергенът" тя се опита да се пребори за сърцето на Кристиян Генчев, който обаче не успя да отговори на очакванията и разочарова с отношението си 37-годишната бизнесдама. В една от последните церемонии на розата Татяна реши да напусне с достойнство имението на любовта и отказа роза на Крис.

- Татяна, защо решихте да се включите в "Ергенът" и кое беше най-голямото предизвикателство за вас в това приключение?

- Записах се за предаването, защото много мои приятелки настояваха за това, включително и дъщеря ми. Най-голямото предизвикателство за мен беше да бъда отделена от нея толкова дълго време и да "пусна контрола", тъй като съм свикнала всичко в живота и всекидневието ми да зависи изцяло от мен. В имението трябваше да се отпусна и да бъда в чужди ръце.

- Изпитвахте ли истински симпатии към Кристиян по време на престоя си?

- Да, изпитвах абсолютно истински и искрени симпатии към Крис, или поне към образа, който мислех, че той представлява.

- Има ли нещо, което бихте променили в участието си, ако можеше да се върнете назад?

- Бих променила това да се доверя малко повече на интуицията си, която ми подсказваше определени неща, и може би да мисля малко повече за себе си.

- Какво научихте от отношенията си с Елеонора и как ги оценявате сега?

- Отношенията ми с нея не са ме научили на нищо ново. Аз винаги се старая да вярвам в позитивното у хората, дори и с риск да се окажат неискрени, защото така се живее по-лесно. Личността, която най-много ме изненада, беше именно Нора, защото искрено вярвах, че между нас има приятелство, и споделихме много готини и напрегнати моменти. В крайна сметка за любовта, приятелството и тангото трябват двама.

- Вярвате ли, че любовта може да се роди в телевизионен формат?

- Вярвам, че човек може да се влюби искрено по време на предаването, но според мен връзките, родени там, трудно биха просъществували навън, тъй като средата в имението е твърде далеч от реалността.

- Вие сте майка и развивате собствен бизнес. Какво ви липсва в личен план?

- Вече не търся любовта на всяка цена, защото съм се научила да бъда самодостатъчна. Човекът до мен трябва безусловно да ми носи спокойствие, щастие и да ме допълва.

- Помогна ли ви вашият житейски опит в ситуациите вътре?

- Всяко момиче беше уникално и се отличаваше с нещо. Самата ситуация в "Ергенът" е толкова различна от всичко преживяно досега, че житейският ми опит не би могъл да помогне пряко, освен може би в едно - да контролирам емоциите си.

- Споменавали сте, че животът ви е изпълнен с приключения. Кои са най-ярките ви спомени?

- Целият ми живот е едно вълнуващо приключение. Вечеряла съм със световноизвестни личности, била съм на невероятни места по света и съм правила смели неща като полет с парапланер. Дори това да бъда майка е вълнуващо приключение, което ми се случва всеки ден.

- Според вас имаше ли много фалш в отношенията между момичетата в имението?

- Определено имаше фалш и той не се отнасяше само за Елеонора. Може би е нормално за подобна обстановка - понякога идва от добро възпитание, за да се избегнат конфликти, но имаше и такъв, който беше част от стратегия, което на мен не ми допадна.

- Възрастта ви беше често обсъждана тема. Какво е мнението ви по въпроса?

- Годините ми бяха обсъждани така, сякаш съм два пъти по-възрастна от всички, а реално разликата между мен, Нора, Мария и Кристиян е само една-две години. За мен годините сами по себе си не означават нищо - човек може да е наивен на 50 и зрял на 20. Ако някой ме е подценявал или надценявал заради годините ми, това е негов проблем.

- Как ще коментирате слуховете, че сте имали връзка със Слави Трифонов, които се появиха по ваш адрес в публичното пространство?

- Тези слухове изобщо не искам да ги коментирам, защото са показател за ниско ниво в обществото - хората се интересуват не от това какво си постигнал и знаеш, а с кого си спал. Все пак ще кажа, че те не са верни и се надявам тази тема повече да не се обсъжда.