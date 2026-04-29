Първи приятелки: Шарлопова и Бобокова заедно на тайно светско събитие (Снимка)

Бизнесдамата Бояна Шарлопова сподели във Facebook Story кадър с красивата си приятелка Христина Бобокова. На снимката двете дами сияят — елегантни и в отлично настроение. Много от последователите ѝ коментираха с радост, че Бояна е продължила живота си достойно — не се е изолирала, а напротив, създава нови социални контакти и изглежда щастлива.

Бояна остава вдовица през 2018 година, след като съпругът ѝ Стефан Шарлопов, с когото са заедно 17 години, умира внезапно в съня си едва на 55-годишна възраст. След себе си бизнесменът оставя не само съпруга, пет деца и близки, но и цяла бизнес империя, която днес се ръководи именно от Бояна Шарлопова.

Няколко години след кончината на Шарлопов бизнесдамата разкри, че отново е открила любовта и се чувства обичана. Новият мъж в живота ѝ също се казва Стефан, а тя с усмивка го нарича „втория Стефан“.

„Понякога животът не иска от нас да бъдем съвършени. Иска да бъдем истински.

Той не се измерва с пари и възможности, а със знание, топлина и мъдрост.

Животът е кратък не защото времето не стига, а защото твърде дълго отлагаме да бъдем себе си. А красотата му започва точно в момента, в който спрем да се опитваме да бъдем други — и тихо си позволим да живеем така, че да се чувстваме истински удовлетворени и щастливи“, написа загадъчно Бояна във Facebook.

Потребители в социалните мрежи предположиха, че Бояна Шарлопова и Христина Бобокова са били заедно на наградите на Академията за мода на проф. Любомир Стойков — „БГ модна икона“. Бояна е носителка на приза за 2019 година, а Христина — за 2023-та, което подсказа на по-наблюдателните кога двете приятелки са застанали пред обектива.

На светското събитие „БГ модна икона“ през 2023 година Христина Бобокова се появи в прилепнала по тялото рокля от син сатен, подчертаваща тънката ѝ талия. Тоалетът беше дело на известния сред холивудските знаменитости дизайнер Алекс Пери, а проверка тогава показа, че цената на роклята в онлайн каталога е 2200 щатски долара.

Дизайнерът е австралиец по произход, а в България марката му няма официален бутик. За церемонията Бобокова бе съчетала роклята с ексцентрични дълги обеци в асиметрична форма и луксозна гривна. Бижутата също бяха дизайнерски и струваха почти колкото нов автомобил.

Това не изненада нито почитателите на красивата дама, нито нейните критици, тъй като Христина е съпруга на един от най-богатите българи — Пламен Бобоков.

„Изкуството и модата винаги са били неотменно свързани още от древни времена… Модата днес и изкуството днес създават културата на утре“, написа тогава Бобокова в Instagram.