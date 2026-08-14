Филип Буков: Не съм взел нито лев от Благомир Коцев!

Актьорът и Боряна Братоева отказват заплащане за воденето на празника на Варна

Нито лев няма да получат Филип Буков и Боряна Братоева, за да водят концерта за Деня на Варна на 15 август! Няколко дни в социалните мрежи актьорът е атакуван, че е взел безбожно висок хонорар, защото е поддръжник на кмета Коцев. Оказа се, че това не е точно така.

Актьорът категорично опроверга пред "България Днес" появилите се твърдения, че ще "намаже" с хонорар от участието си в празника на морската столица. Буков и актрисата Боряна Братоева ще бъдат водещи на концерта, но по думите му и двамата са се съгласили да застанат на сцената напълно безвъзмездно.

"Още преди месец и половина, когато ме поканиха, казах, че хонорар няма да взема", разказва Буков.

Разговорът с организаторите по думите му бил кратък и пределно ясен. От общината се свързали с него с предложението двамата с Братоева да бъдат лица на празничната вечер и го попитали какъв хонорар очаква.

"Казах им: "За мен е удоволствие, нищо няма да ви струва. За мен е огромна чест". Попитаха ме дали съм сигурен. Разбира се, че съм сигурен. Нито аз, нито Боряна ще вземем хонорар. Разговорът беше в рамките на три минути", категоричен е актьорът.

Буков е категоричен, че не печели нито лев от празника

Уговорката е направена още преди да избухнат споровете около разходите за празника и възнагражденията на изпълнителите. Именно затова Буков останал изненадан, когато видял публикация, внушаваща, че покрай подкрепата си за варненския кмет Благомир Коцев сега ще получи финансов дивидент.

"Моят хонорар не може да бъде висок, защото той е никакъв. Той е нулев", отсича актьорът.

Публикацията предизвика и острата му реакция във фейсбук. Буков написа, че му става "все по-забавно", когато чете "глупости" по свой адрес, и отправи критика към журналистическата професия. Пред "България Днес" обясни, че гневът му идва най-вече от това, че според него никой не го е потърсил, за да провери фактите.

Боряна Братоева застава до колегата си като водещ на концерта

Това не е първият случай, в който името му е свързвано с получаване на публични средства. Буков припомня и предишни твърдения около негови граждански прояви, като настоява, че и тогава не е получил пари.

"Един лев не съм взел! Имам документ, с който предоставям правата върху лицето си и участието си напълно безвъзмездно. Никой обаче не ми се обади да ме попита дали е така и да представя документите", казва красавецът.

Актьорът признава, че не разбира защо за част от хората е толкова трудно да приемат, че някой може да подкрепи кауза, без зад това непременно да стои финансова изгода.

Буков не се отрича и от публичната си подкрепа за Благомир Коцев. На въпрос дали би го подкрепил отново, той отговаря, че решението му винаги би зависело от конкретната ситуация, но не съжалява за позицията си.

"Тогава съм го подкрепил, защото за мен той е събирателен образ и пример за онова, което се случва в нашата държава", обяснява Буков.

На 15 август обаче политическите спорове остават извън сцената. Филип и Боряна ще водят празничната програма на Варна, а поне за тяхното участие сметката за общината е ясна - нула лева хонорар.