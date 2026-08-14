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ГОРЕЩО: Николета и Ники Михайлов подпалиха мрежата с пикантни СНИМКИ от спалнята и плажа

https://hotarena.net/laifstail/goreshto-nikoleta-i-niki-mihaylov-podpaliha-mrezhata-s-pikantni-snimki-ot-spalnyata-i-plazha HotArena.net
Румен Димитров
2667
ГОРЕЩО: Николета и Ники Михайлов подпалиха мрежата с пикантни СНИМКИ от спалнята и плажа

Румен Димитров
2667

Николета Лозанова и Николай Михайлов за пореден път доказаха, че страстта помежду им гори с пълна сила. Плеймейтката и бившият национален вратар буквално взривиха социалните мрежи с поредица от предизвикателни кадри, които оставиха феновете им без дъх, видя HotArena. 

Загадки от спалнята в Италия

Всичко започна с провокативен кадър от огромно легло в луксозна Италия. Хубавицата сподели момент, в който се търкаля по екстравагантно бельо, а по-наблюдателните веднага свързаха кадъра с друга скорошна и доста интригуваща снимка.

На нея се виждаше сутиен, небрежно увиснал на дръжката на вратата. Какво точно се е случвало зад тази врата и след заснемането на кадрите – последователите им могат само да гадаят.

 

Страст край морския бряг

Само няколко дни по-късно двойката отново демонстрира горещите си отношения, този път с екзотичен кадър от морската си почивка.

На снимката Николета позира по изрязан черен бански на фона на внушителни скали и морски вълни. До нея е полегнал Ники Михайлов, но най-пикантният детайл, който събра погледите, е палавата ръка на вратаря, поставена директно върху дупето на известната му половинка. Изглежда, че романтиката и силното привличане между двамата са по-живи от всякога.

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