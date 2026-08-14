ГОРЕЩО: Николета и Ники Михайлов подпалиха мрежата с пикантни СНИМКИ от спалнята и плажа

Николета Лозанова и Николай Михайлов за пореден път доказаха, че страстта помежду им гори с пълна сила. Плеймейтката и бившият национален вратар буквално взривиха социалните мрежи с поредица от предизвикателни кадри, които оставиха феновете им без дъх, видя HotArena.

Загадки от спалнята в Италия

Всичко започна с провокативен кадър от огромно легло в луксозна Италия. Хубавицата сподели момент, в който се търкаля по екстравагантно бельо, а по-наблюдателните веднага свързаха кадъра с друга скорошна и доста интригуваща снимка.

На нея се виждаше сутиен, небрежно увиснал на дръжката на вратата. Какво точно се е случвало зад тази врата и след заснемането на кадрите – последователите им могат само да гадаят.

Страст край морския бряг

Само няколко дни по-късно двойката отново демонстрира горещите си отношения, този път с екзотичен кадър от морската си почивка.

На снимката Николета позира по изрязан черен бански на фона на внушителни скали и морски вълни. До нея е полегнал Ники Михайлов, но най-пикантният детайл, който събра погледите, е палавата ръка на вратаря, поставена директно върху дупето на известната му половинка. Изглежда, че романтиката и силното привличане между двамата са по-живи от всякога.