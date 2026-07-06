Екранната Лили Иваноав с първи албум: Искам да пристигне като писмо

Виолина Доцева, която влиза в ролята на Лили Иванова в снимащия се в момента игрален биографичен филм за примата, издава дебютен албум.

Нарекла го е „Сила“ и довечера ще го представи на публиката като музикално-театрален спектакъл и то навръх рождения си ден. Това ще се случи на голямата сцена на театър „Сфумато“ (който се намира на мястото на някогашната баня в столичния квартал „Гео Милев“). Събитието е част от програмата на „Малък сезон 2026“, чиято тема тази година е „В търсене на изгубените ценности“, а входът е свободен, обясниха организаторите.

Рак

Изборът на датата е напълно и съвсем съзнателно символичен – именно на 6 юли Виолина Доцева празнува своя рожден ден и като типичен Рак със силни творчески заложби е решила с по-различен начин да отбележи личния си празник с премиерата на най-личния си творчески проект, пише "Телеграф".

„Сила“ е музикално-театрален пърформанс, който съчетава концертно изпълнение, авторска поезия и физически театър. По музика и текстове на Виолина Доцева и с режисура на Ана Батева спектакълът проследява вътрешния път на човека през темите за страха, смисъла, гордостта, надеждата и необходимостта да продължим напред дори в най-трудните моменти, твърдят авторките.

Писмо

Самата Виолина сподели: „За мен е важно албумът първо да пристигне като писмо – автентично и сетивно. Искам хората да го отнесат у дома си като нещо живо, което носи послание“.

След спектакъла посетителите ще могат да закупят физическо копие на албума с автограф. А издателите са решили, че до септември това ще бъде единственият начин публиката да чуе „Сила“, тъй като музиката няма да бъде достъпна в дигиталните платформи и да се направи сравнение за прилики и разлики с Лили.

„В този албум изследвам пътя на човека, който не спира да върви – въпреки тежестта, въпреки страха и всичко, което се опитва да ни сломи. Това е албум за надеждата, за насърчението и за вярата, че не трябва да се отказваме дори когато хоризонтът изглежда тъмен. Искам хората да открият светлината в себе си и да продължат смело напред“, казва още Доцева.

Албумът включва седем авторски песни и пет поетични текста, създадени като едно цялостно сценично и музикално пътешествие. Всички текстове и музика са дело на Виолина Доцева, а проектът е реализиран съвместно с Денис Попстоев.

В спектакъла участват Виолина Доцева, Силвия Донева и Марио Василев. Режисьор е Ана Батева, с участието на Василена Георгиева (китари), Яна Обретенова (ударни), а озвучаването е поверено на X3M Productions.

Живот

Виолина Доцева беше избрана да играе в ролята на Лили Иванова в биографичния филм „Лили – Любовта е живот“. Тя е актриса, певица и вокален педагог.

Подборката коя да играе примата е жестока и продължава 4 месеца, а кандидатките са стотици. Виолина бе и на концерта на Лили Иванова в Париж през май. Там двете за пръв път се запознаха на живо една с друга. Режисьор на филма е Яна Титова, а продуценти са Иван Христов и Андрей Арнаудов, сценарият е на Емил Бонев.

„Както Лили Иванова няма мечти, тя има цели, така и ние имаме една единствена цел – да представим нейната история толкова вдъхновяваща, толкова лична и емоционална, колкото е, с цялото достойнство, което тя заслужава. Така че ѝ благодарим за тази чест“, каза Яна Титова.

Виолина Доцева е родена на 6 юли 1993 г. Завършва педагогика по музика в Софийския университет и след това актьорско майсторство в НАТФИЗ в класа на проф. Атанас Атанасов. Има роли в театъра, снима се в няколко филма, сред тях е новата версия на „Момчето си отива“ и епизодична проява в сериала „Откраднат живот“. Има записана авторска песен „Спаси ме“, заедно с R.A.N.D.O.M.