Елза Парини с БОМБА за брадъра Мути: Има любовник, сваляше ме, прави масажи с щастлив край...

Мути Мутиев бе първият изгонен съквартирант от новия сезон на Биг Брадър. Той срази с разсъждения някои съквартиранти, но вбеси много зрители, които вече изливат гнева си в социалните мрежи. Хората масово се възмущават как е възможно през 2025 г. да се излъчват подобни изказвания в национален ефир. А именно тези на Мути. Той първо изрази притеснението си, че „слабичкото момченце“, т.е. Цецо, пипа храната, а пък е гей. Явно за плевенчанина, чийто родители са християнка и мюсюлманин, това е тревожно.

В разговор със съквартиранти Мути изненадващо успя да обвърже хомосексуалността с хормонален дисбаланс. Имаше такива, които се опитаха да го разубедят, че между двете има връзка, но Мути беше непреклонен. „Когато едните хормони се повишат, другите се понижават. При тях се повишават противоположните естрогенни – те го правят това с психиката, с душата си. Защото душата и тялото, като се сливат, стават едно...“, обясни Мути, който от Плевен, но живее в Германия, където работи като домакин в затвор с престъпници с ментални проблеми.

Михаела опита да изложи гледната точка, че човек се ражда с хомосексуална ориентация. Мути обаче веднага я контрира: „Да, може да се родиш такъв, ако майка ти и баща ти не са те мили, не са ти забелвали пишката, идват джинове. Казват, че за това има лек“. На Цецо пък Мути заяви: „Ще ти помогна“.

Силно религиозният мъж настрои голяма част от зрителите срещу себе си още с визитката си за „Биг Брадър“. Мути влезе със заявката, че търси „разбрано момиче, което да си знае, че винаги ще бъде едно стъпало по-надолу“ от него. Освен това, Мути подчерта, че му е крайно неприятно, когато го докосне жена. В религията му това не било позволено, а той се опитвал да живее според нейните закони. Мутиев дори обмислял да стане ходжа в по-късен етап от живота си.

В същото време Елза Парини хвърли бомба със сензационни разкрития за Мути.

„Всички, които го познават, знаят истината – и тя е съвсем различна. Още през 2011, когато беше на 18, Мути лично търсеше компанията ми и предлагаше интимности.“

Ето какво пише на страницата си във Фейсбук Парини:

Цяла седмица мълчах и гледах сеир, но има неща, които наистина не мога да преглътна – и това са лъжата, фалша и болната амбиция да се правиш на някой, който не си, на всяка цена.

Цяла седмица фалшификата Мути от #БигБрадър се дави в ефира с разкази как никога нямал нищо общо с мъже, а отношението му към #LGBTIQ+ общността било заради опити да му се предлагат мъже срещу кариера, пари или помощ в поп-фолк средите. Само че всички, които го познават, знаят истината – а тя е съвсем различна.

Всички знаете коя съм, тези които ме познават ще се закълнат, че винаги казвам истината. Ето ви доказателство как още през 2011, когато е едва на 18 и въобще не знам да е имал планове за кариера в музиката, самият Мути търси моята компания и ми предлага интимности.

За по-запознатите е пределно ясно, че близостта му с гей мъже и травестити не е заради кариера или защото някой го е принуждавал, а просто защото го влече и си е такъв, в което няма нищо лошо.

Лошото е, че въпреки че близостта му с хомосексуални не е само на ниво "имам много познати гейове", а далеч по-интимна, той напада именно на тази тема, прикривайки се обидно зад вярата и религията си и оправдавайки се с гей лобито в шоубизнеса, което видиш ли „искало да се възползва“ от него.

Защо не сподели Мути, че най-сериозната и дългосрочна негова връзка е именно с неговия колега от “лекия жанр” – Стилиян Василев, който едва ли го е притискал да спи с него за да му помогне, понеже и самия той не е в завиден музикален възход.

Защо не разкаже как е разнасял на гръб масажна маса по хотелите за да прави "масажи" със щастлив край на нежни мъже за по 100 лв.???

Истинските, вярващите, качествените, лоялните и доблестните хора не заличават миналото си с театър пред камерата.

Да, в България болната амбиция и постоянната нужда от одобрение избиват в клоунада. Но за разлика от други, аз нямам да мълча, когато някой лъже нагло на гърба на истинска, смела общност – или когато се опитва да измие вината си на чужд гръб. Истината винаги излиза наяве. Затова и музикалната кариера на Мути свърши, още преди да започне – защото публиката надушва фалша и бездарието на километри разстояние.

Бъди какъвто си, но не лъжи хората, и не нападай тези, които имат куража да бъдат себе си. Очаквайте утре анализа ми за последния лайф на Биг Брадър в моя сайт Lifeonline.bg.