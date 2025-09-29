Елза Парини със скандални разрития за Мути от „Биг Брадър“! Чат доказва, че е гей (ВИЖТЕ)

„Цяла седмица мълчах и гледах сеир, но има неща, които наистина не мога да преглътна и това са лъжата, фалшът и болната амбиция да се правиш на някой, който не си, на всяка цена. Цяла седмица фалшификатът Мути от "Биг брадър" се дави в ефира с разкази как никога нямал нищо общо с мъже, а отношението му към ЛГБТ общността било заради опити да му се предлагат мъже срещу кариера, пари или помощ в попфолк средите. Само че всички, които го познават, знаят истината, а тя е съвсем различна."

Това казва Елза Парини, която си е писала с Мути Мутев, един от съквартирантите в „Биг брадър", още през 2011 година, цитира "България Днес".

„Всички знаете коя съм, тези, които ме познават, ще се закълнат, че винаги казвам истината. Ето ви доказателство как още през 2011, когато е едва на 18 и въобще не знам да е имал планове за кариера в музиката, самият Мути търси моята компания и ми предлага интимности. За по-запознатите е пределно ясно, че близостта му с гей мъже и травестити не е заради кариера или защото някой го е принуждавал, а просто защото го влече и си е такъв, в което няма нищо лошо", уточнява Елза Парини популярната и дори пусна чат с Мути, който е запазила отпреди години. В предаването Мути сподели, че близостта му с хомосексуални е само на ниво „познати са ми“.

„Лошото е, че не е само такава, а далеч по-интимна и той напада именно на тази тема, прикривайки се обидно зад вярата и религията си и оправдавайки се с гей лобито в шоубизнеса, което видиш ли, „искало да се възползва" от него“, сваля картите на Мути Елза Парини.

За нея е учудващо, че Мути не споделя за най-сериозната си и дългосрочна връзка именно с неговия колега от "лекия жанр" Стилиян Василев. „А защо не разкаже как е разнасял на гръб масажна маса по хотелите, за да прави „масажи" с щастлив край на нежни мъже за по 100 лв.?“, споделя още Парини.

Мути напусна Къщата на Биг Брадър с най-нисък зрителски вот.