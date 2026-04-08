Емили Тротинетката търси любов в Сливенския затвор! Там жените били ТОП

Емили Тротинетката се размечта навръх Великден за приятелство с лесбийки, любов и „още нещо“.

Блондито обяви, че точно този тип жени, по които си пада „едри, груби, мъжкарани“, може да намери само... в Сливенския затвор!

На 1 април 23-годишното блонди от Плевен помести и закачлив текст, че „мечтата й е да отиде на почивка“ в единственото място у нас за лишаване от свобода на представителки на слабия пол, но веднага уточни, че става въпрос за първоаприлска шега.

„Меден месец за един месец в Сливенския затвор. При лесбийките!“, огласи мераците си интимната дружка на бившия културист и участник във „Фермата“ Тихомир Рангелов, който близо два месеца след излизането си от риалитито се представяше в медиите като „Мелиса“ и се кипреше на публични места с руса дълга перука и на високи токчета, а от дамските тоалети любимият му беше мини пола на шотландско каре.

Днес маските вече са паднали и се оказа, че за Емилито е избрано да се превърне в биологична жена, а за екскултуристът - да се върне към мачовската си визия и поведение.

В края на май миналата година Тротинетката напуска свои фотоси от белградска клиника, известна в цяла Европа с успешните операции за смяна на пола. Някои от кадрите родената като Даниел Йорданов русокоска придружи с текст, че току-що е излязла от упойката след хирургичната интервенция. По думите й „белите престилки“ кръцнали мъжкото й достойнство, превръщайки я в „стопроцентова жена“.

Според запознати Емилито била вярна на максимата, че „шоуто трябва да продължи", а лапнишараните „по света и у нас" са длъжни да вярват сляпо на разказите й, пише "България Днес".

В крайна сметка дали Тротинетката наистина е сменила пола си по оперативен път, остава мистерия. Самата тя (или той?) твърди, че не понася от дете да го наричат „момче“ и да му вменяват да се облича и държи като същество от мъжки пол. „Докато родителите ми бяха живи, скандалите вкъщи бяха ежедневие. Те настояваха, че съм момче. Изпадах в пристъпи на гняв и агресия и при една свада намушках с нож баща си в бедрото. Наложи се да лежи в болница“, призна преди време пред „България Днес" блондито.

Днес Тротинетката се определя като „добра жена“. „Аз не съм престъпница и нямам намерение да ставам такава", кълне се Емилито. Бившето момче обаче едва ли е забравило как се озова за два месеца в ареста на Първо РПУ в Пловдив през пролетта на 2023 г. заради гаврата в местен мол с 22-годишния тогава Денислав Делчев. Приятелката на риалити героя бе обвинена, че заедно с инфлуенсърите от Града на тепетата Петко Чеченеца и Тошо Куката вързали на каишка като куче младежа и го карали да им носи на четири крака чаши с кафе в устата си.