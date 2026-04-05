Емилия ОТКРОВЕНО за раздялата с Жорж Башур и операцията на гласните струни

И да не участваше в Сезона Слънце на „Като две капки вода”, пак щяхме да поканим Емилия за интервю, защото е една от най-успешните ни попфолк изпълнителки. На голямата сцена тя се подвизава от над четвърт век, а интересът към творчеството й не стихва. Дори Слави Трифонов записва редовно дуети с нея, макар напоследък да го вълнува повече политиката.

С въпросите ни към родената в Гълъбово певица "Уикенд" засегна всевъзможни теми, включително и такива, касаещи личния й живот. Красивата половинка на бизнесмена Жорж Башур ни разкри, че преди няколко месеца е претърпяла операция и че догодина ще изпраща сина си абитуриент.

- Емилия, как се чувствате като участничка в „Като две капки вода”? Имахте ли колебания, дали да станете част от Сезона Слънце?

- И преди 2 години ми предложиха да участвам, но тогава отказах. Сега, когато получих оферта за новия сезон, пак не се съгласих. Поканиха ме обаче и на втори разговор, на който успяха да ме убедят. Като изпълнител, държащ на себе си и доказал се през годините с песните и концертите си, имах известни опасения, че може да не успея да се справя добре като имитатор, да не направя перфектно някой образ. Притеснението ми продължи през първите два лайва – това беше времето, необходимо ми да се отпусна. Не сгреших, че се впуснах в предизвикателството „Като две капки вода”. Предаването ми дава много емоции, а ме учи и на нови неща. Чувствам се като събудена, тъй като преди да се включа във формата, всичко ми се случваше някак изключително лежерно.

- Какви изпълнители предпочитате да не ви се падат за имитиране?

- Уитни Хюстън беше висока топка за мен. На първия лайв, за който ние си избирахме какво да изпълним, много се чудех дали да не заложа на нещо, което съм пяла години наред. В крайна сметка не предпочетох комфорта, защото исках участието ми в „Капките” да ме извади извън мен и моя стил. Затова именно и избрах образа на Уитни. Впоследствие от бутона на късмета ми се падна да имитирам Кърт Кобейн от „Нирвана”. Въпреки че съм в поп фолка, обичам този изпълнител. И все пак, да се превъплътя в него беше голямо предизвикателство за мен. Линда Пери също не беше никак лесна за имитация.

- Смущават ли ви шегичките на водещите Рачков и Геро?

- С тях се забавлявам много. И двамата вкарват в „Капките” една хубава нотка, правят така, че предаването да е по-комично, да не го приемаме много насериозно. Като цяло разчупват обстановката. Геро и Рачков не са се шегували с мен така, че да ме засегнат. А и аз съм широко скроен човек и не смятам, че някой може да ме обиди току така. Радвам се, че в „Капките” се запознах с нови хора. Преди се бях затворила някак в своя си капсула и в свой свят, а сега като участник си рефрешнах нещата, което ме прави щастлива. Наслаждавам се на участието си в шоуто за имитации, никой и нищо не ме притеснява. Просто гледам да давам най-доброто от себе си за образите, които представям.

- Ако победите в „Капките”, какво ще правите с наградата - автомобил?

- Когато взех окончателното решение да вляза в „Като две капки вода”, изобщо не съм знаела, че ще има награда. Впоследствие разбрах, че и другите участници не са били наясно. Сега вече знаем за автомобила, но не и подробности за него. Участващите във формата сме хора с опит, извървели сме дълъг път и наградата е последното, което ни вълнува. Ако кажа, че не искам да спечеля, ще излъжа. Смятам, че всеки желае победата. Първото място е погалване на егото и хубава емоция. Победя ли, ще сложа още една титла на стената ми с наградите.

- Ще бъдете ли разочарована, ако не спечелите Сезона Слънце?

- Не, победата не ми е на всяка цена. Дори и да не стана №1 в Сезона Слънце, ще се чувствам добре. В шоуто се старая заради себе си, а и защото искам хората да останат с доброто впечатление, че съм приела предизвикателството отговорно.

- Откакто сте в участничка в „Като две капки вода”, на заден план ли са другите ви професионални ангажименти?

- Не, дори напротив. Идва ми доста натоварено, но се справям с всичко. Поела съм професионални ангажименти за една година напред още преди да се съглася да вляза в „Капките”. Имам дати за снимки на клип, частни партита, участия и т.н. Това е работата, която ми доставя огромно удоволствие. Около Великден и през лятото ще почивам. Нямам основание да се оплаквам.

- Планувате ли нови песни и проекти?

- Скоро ще излезе новият ми дует. Хубава лятна песен е.

- Най-трудният ви момент в професионален план?

- Във фирма „Пайнер” съм имала и своите недоволства. Така е обаче с всеки един изпълнител, който си дава по-висока оценка. Като цяло не мога да откроя някакви големи драми в кариерата ми. Не се е случвало нещо, което да ме сломи, бързо съм успявала да премина през препятствията и да продължа напред. Извървяла съм един нормален професионален път, осеян с успехи и бодли.

- Проблеми по време на участия имала ли сте?

- За над 25 г. на сцена съм минала през какво ли не. Имало е случаи, в които съм пяла болна. Веднъж пък ми се скъса цип и оттогава знам, че винаги трябва да нося резервен тоалет. Убивала ми е обувка, та се е налагало да продължа боса, забравяла съм си гримовете и почитателка ми е услужвала с нейните... Какво ли не ми се е случвало!

- Гласът предавал ли ви е?

- Когато съм се разболявала или съм пресипвала от много пеене. В миналото съм имала своите страхове, да не си изгубя гласа. Преди 5-6 месеца направих за първи път в живота си операция на гласните струни. Минах пред доста тежък период, 3-4 месеца не трябваше да пея. Днес съм много по-добре информирана за рисковете, отколкото преди години. Вече знам как да пазя гласа си.

- Възниквали ли са разногласия между вас и автори на песните ви?

- Да, но не заради мен, а заради трети лица. Винаги съм успявала да подходя с добро при възникнал спор и нещата са завършвали добре. Никога не съм се карала с никого. Когато съм грешала, съм се извинявала. С Люси Иларионов имахме някакви неразбирателства в миналото, довели до 10-годишна пауза в отношенията ни. Успяхме обаче да ги изгладим и сега именно с него снимах клипа на дуетната песен, за която споменах, че ще излезе скоро.

- Каква е причината през 2021-ва да се разделите с „Пайнер”?

- Така се случиха нещата. Дойдоха времена, в които изпълнителите започнахме да имаме собствени ютуб канали. Когато вече си много добре запознат с тънкостите на бизнеса, можеш да се оправяш и сам. Не сме се разделили с „Пайнер” със скандал. През годините, в които съм била част от фирмата, съм имала недоволства, но и много хубави моменти. Компанията ме е изградила като изпълнител и ми е дала възможността да изляза на голямата сцена.

- Комфортно ви е значи като самопродуциращ се изпълнител...

- От няколко години сама си избирам какво да пея. Няма нищо по-хубаво от това да си свободен артист, да твориш на воля, без да си в някакви рамки. Сега си правя дуети, когато и с когото си поискам. Един творец не бива да носи окови, не бива някой да го възпрепятства и да му казва какво може и какво не.

- Някога била ли сте на крачка от това да се откажете от пеенето?

- Имала съм такива моменти - когато ми се е случвало нещо неприятно в работата или след няколко поредни участия, които не са били окей. За голяма моя радост, бързо съм отхвърляла черните мисли и съм продължавала напред, осъзнавайки, че без пеенето и музиката няма да съм това, което съм.

- С какво щяхте да се занимавате, ако се бяхте отказала от пеенето?

- Не мога да правя нещо, което не усещам като свое. Със сигурност не бих се впуснала сама в модата и в бизнеса с парфюми. Съвместно с някой професионалист – да, но иначе – не. Може би, ако не пеех, пак щях да се занимавам с изкуство. Мечтая да направя нещо, свързано с женската същност, но не ми се иска да давам повече подробности, преди да осъществя идеята.

- На 21 март имахте рожден ден. Празнувахте ли?

- През 2025-а празнувах с мои колеги и семейството ми. Не мога да правя голям ЧРД купон всяка година, защото близките ми си имат много други ангажименти. На 44-ия ми рожден през 2026-а бях на концерта на Константин в зала „Арена 8888 София”, а след това и на парти на „Кока-Кола”. На 22 март пък излязохме с децата, мъжа ми Жорж и наши приятели на обяд.

- Как се чувствате на 44 години?

- Обичана и уважавана в работата и вкъщи. Освен това се чувствам и много енергична. Смея да твърдя, че сегашните ми години са ми най-хубавите.

- Как се виждате след 5 или 10 години?

- Както и сега – млада и заредена. Не съм от хората, които се тюхкат всяка година на рождения си ден, че остаряват. Не се плаша от възрастта си. Когато дойде старостта, ще я преживеем, но на 44 все още е рано да се говори за нея.

- Какви са интересите на децата ви?

- Синът ми ще завърши средно образование след една година и сега се ориентира в кой университет да продължи. На този етап мисли да учи висше в Испания. Тренира здраво, фитнес маниак е. Малко е мързелив като всички млади хора, но е добро дете. Малката и по-голямата ми дъщеря все още искат да играят и да се забавляват. На каката не й се учи много, ще й се повече да е с приятелки.

- Кой ви помага в домакинството и за децата?

- Имам си две прекрасни жени, които се сменят. Златни са, незаменими! Помагат и за децата, и за домакинството. Като част от семейството ни са.

- Коя от трите ви бременности беше най-тежка?

- Чак тежка бременност не съм имала. При първата - с Иван, в самото начало прокървих и мислех, че ще изгубя бебето. След това обаче всичко протече спокойно. Синът ми се появи на бял свят жив и здрав. Раждането беше нормално, като по книга. Като по учебник бяха и другите ми две бременности.

- В личен план кога ви е било най-трудно?

- Когато очаквах третото си дете Жоржина, майка ми беше с много тежък Ковид-19 и на апаратно дишане. Бях в напреднала бременност и не можех да отида на свиждане. Можех да загубя мама, но Господ реши да ни я остави. Благодаря на Бог, че роднините ми днес са здрави и че щастието преобладава в живота ми.

- Какви грижи полагате за външния си вид? Спортувате ли, спазвате ли диети? Имала ли сте някога наднормено тегло?

- Не спортувам. Правила съм някакви опити, които не са били успешни. По време и на трите ми бременности съм напълнявала с по 30 килограма. Никога не съм спазвала диети, всичко си е идвало на място от само себе си.

- С какво сте променена, откакто мъжът ви Жорж Башур е в живота ви?

- Много съм променена, откакто съм с Жорж. Той ме направи по-дисциплинирана и всеотдайна към това, което правя, по-точна с хората. Научи ме как да бъда бизнес дама, да се справям сама с предизвикателствата в работата. Вярвам обаче, че и аз съм му предала някои хубави качества. Научихме се да живеем заедно. Обичаме се и се грижим един за друг.

- С Жорж били ли сте пред раздяла?

- Имали сме трудни моменти, докато напасвахме характерите си. Разделяли сме се за кратко в самото начало на връзката ни и дори вече не се сещаме за това.

- Най-невярното твърдение, което сте чула или прочела за себе си?

- Наскоро майка ми каза, че е прочела, че пак сме се разделили с Жорж. Това не отговаря на истината. Явно сега пишат, че сме разделени, защото не виждат мъжа ми в публиката на „Като две капки вода”. Той всъщност е там, но не иска да бъде сниман и показван и от продукцията се съобразяват с желанието му.