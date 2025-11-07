Ерген и ергенка оставят половинките си, за да се съберат

Кристина и Виктор са двойка, юристката заряза Петър, а бизнесменътостави Дениз

Да! Кристина и Виктор от "Ергенът" са двойка. Двамата са влюбени, живеят заедно и мислят за съвместно бъдеще.

Ексклузивната новина "България Днес" научи от близки до участниците. Твърденията на хора от най-близкия кръг на Кристина и Виктор са напълно идентични и обрисуват новата ВИП двойка на България като една от най-щастливите и с ясна мисъл за съвместен живот занапред.

Всичко това идва като гръм от ясно небе за мнозина почитатели на "Ергенът". В епизодите на шоуто, които са излъчени досега, двамата бяха в различни връзки. Юристката Кристина Пламенова, която е носителка на титлите за красота "Мис София 2019" и "Мис Вселена България 2022", бе в обятията на актьора от Врачанския театър Петър Данов, докато доскорошният програмист във "Файненшъл Таймс" е във връзка с плеймейтката Дениз Хайрула, която навремето бе с покойния бизнесмен Христо Сираков.

Наблюдателни зрители забелязват, че в последните епизоди Кристина често сяда между Петър и Виктор, а IT специалистът небрежно обгръща с ръка своята бъдеща половинка. Запознати твърдят, че и двамата приключват връзките си с неособено романтичен тон и след края на снимките на предаването в Гърция откриват любовния път към себе си.

Негласно потвърждение за любовта между Виктор и Криси дойде преди броени дни. В социалните мрежи компютърният специалист и миската публикуваха снимки, които взривиха мрежата.

Червило по ризата на Виктор

От фотосите става ясно за по-наблюдателните, че двамата вече не крият близостта си и прекарват уикенда заедно на СПА почивка извън столицата. Те активно споделят сходни кадри в социалните мрежи, което не оставя съмнение у последователите им. Виктор дори публикува снимка със следа от червило, придружена с надпис на английски към нея: "Спечелих. Винаги го правя. Не знам друг начин".

Наред с това потребители забелязаха, че на снимките на Виктор се вижда характерна дървена маса, която присъства и в сторитата на Криси, докато тя показва луксозната вила, където са отседнали.

Характерната маса издаде влюбените

В коментари под онлайн снимките последователи на двамата веднага ги разконспирираха. Засега и Виктор, и Кристина мълчат, но по всичко изглежда, че любовта им разцъфтява, докато от близките им отношения с доскорошните им партньори не е останала и следа, като те вече дори не се следват в социалните мрежи.

Страстите се нагорещяват

Междувременно в епизодите на шоуто, заснети през пролетта, се очаква отношенията между Виктор и Дениз да се влошат още повече. Според развитието на сюжета той се дистанцира от нея и тяхната раздяла е въпрос на време. Това обяснява защо Виктор вече не се притеснява да показва публично новата си любов, макар и засега без лицето.