Ергенът Радо кара рикша в града на гейовете ВИДЕО

В телевизионния хит „Ергенът: Любов в рая“ Радо Вълчанов влезе като типичния алфа мъж - уверен, атлетичен и борсов трейдър, който следи графики, а не жени.

„Егото ви няма място в трейдинга“ - това е мотото, което той самият често споделя в социалните си мрежи заедно с видеа и съвети за финансова дисциплина.

Но когато камерите угаснаха, истината за живота на Радо се оказа доста по-шарена от линиите на борсовите индекси. След снимките на шоуто през май чаровният участник замина отново за САЩ - за Провинстаун, Масачузетс, за да кара рикша в един от най-пъстрите и освободени градове в света - място, което мнозина наричат „Мека на гейкултурата“.

Провинстаун е град, където флагът на дъгата се вее на почти всяка къща. Там Радо прекарва цяло лято - работи от сутрин до вечер, върти педалите под жаркото слънце, усмихва се на туристите и печели бакшиши с визия и мускули. Радо не за първи път избира това занимание. Той знае как да се хареса на клиентите си, които в голямата си част са гей мъже, като обръща специално внимание на външния си вид. Докато в любовното риалити беше перфектно обръснат и гладък, в Провинстаун Радо е в противоположния си образ - космат, загорял и блестящ от бебешко олио. Той умишлено се маже с олио, за да изглежда по-секси и да хваща светлината. Резултатът? Повече внимание и щедри бакшиши от клиентите, които ценят самоуверения му чар. Всичко това обаче е бизнес, защото Радо винаги е бил привлечен от жени.

Любопитна случка разкрива клип в тик-ток на мъж на име Арт Безрукавенко - хомосексуален турист, който за първи път посещава Провинстаун. Във видеото си той брои колко знамена с дъги ще види по улиците и успява да преброи 88. В един от кадрите покрай него преминава усмихнатият Радо - с рикшата си, облян в слънце, в типичния за града летен хаос.

Интересното е, че в „Ергенът: Любов в рая“ Радо не спомена нито дума за този свой страничен бизнес. В предаването мускулягата се представи изцяло като финансист и трейдър, човек на логиката и числата. Зад телевизионния образ обаче стои човек, който от години прекарва летата си в САЩ, работи здраво и явно обича контрастите между различните светове.

В любовния формат Радо е един от най-активните ухажори. Той заяви, че харесва жени с тъмни коси и очи, но в крайна сметка се насочи към русокосите Натали и Анна - Шермин. С Лили Естер пък споделят общи интереси - фитнес и активен начин на живот. Въпреки множеството закачки в шоуто Радо показа изненадваща зрялост и толерантност, когато разговорът между участниците засегна темата за хомосексуалността. Когато Орлин попита как всеки би реагирал, ако има син гей, Радо заяви: „Ако имам син гей, бих го подкрепял напълно. Сексуалната ориентация не те прави по-малко мъжкар. Важно е какви ценности имаш“. Той добави, че би искал да има и други деца, защото държи родът му да бъде продължен - позиция, която му донесе уважение сред зрителите. Като човек, живял сред хора с различна сексуална ориентация, Вълчанов е свикнал да приема този техен избор.

Където и да се озове -пред камера, на рикша или сред тълпата, Радо Вълчанов умее да привлича погледите и да превръща всяко място в своя сцена.