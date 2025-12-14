Даниела Тренчева се представяла за танцьорка на пилон

Даниела Тренчева е една от звездите на Нова тв и през годините се е утвърдила като професионалист в своята област. В началото на кариерата си тя води предаването „На чисто”, където се доказва като един от най-добрите разследващи журналисти, а повечето зрители я познават като чаровното лице на вечерната новинарска емисия. Историите, представени от нея в предаването „Ничия земя”, също се радват на завиден рейтинг.

Едно от най-забележителните интервюта на Даниела е с Мехмед Али Агджа – човекът, който стреля срещу Папа Йоан Павел II преди 45 години. Материалът получи широк отзвук и се радва на голям зрителски интерес, а журналистката споделя, че не й е било никак лесно да влезе в контакт с турския терорист и да го уговори за среща. Откакто е на свобода, той е отказвал многобройни покани за интервюта и съвсем неочаквано се съгласил да говори пред Тренчева. По думите й, той не е поставял каквито и да било условия и декларирал, че не се притеснява от нито един въпрос.

Журналистката открила координатите на Али Агджа чрез свои колеги от Турция. Обяснила, че темата е болна за България, понеже е важно да се чуе от самия него защо е замесил имената на Сергей Антонов и други българи в атентата, без нито един от тях реално да е свързан с престъпното деяние. Срещата им се състояла в елитен хотел в Истанбул и продължила около 2 часа. В интервюто бившият затворник катергорично отрича българската следа в опита за покушение срещу папата.

Според източник на „Уикенд” от медийните среди обаче, Агджа е получил солиден хонорар за изповедта си. Турчинът от години поставя условие пред медиите, че очаква да получи възнаграждение, за да застане пред камера. Първоначално исканата сума е била доста стресираща – $ 50 000, но след дълъг пазарлък е редуцирана до далеч по-разумните $ 10 000. Хонорарът на Агджа е бил платен не директно от Нова телевизия, а от тогавашният продуцент на предаването „Ничия земя” – компанията „Телеман”.

Разговорът с Али Агджа е сред последните професионални успехи на Даниела, но далеч не е единственият журналистически връх, който е достигала. Чаровната водеща е печелила редица награди заради вълнуващите си телевизионни материали. На Тренчева неведнъж й се е налагало да се превъплъщава в различни роли, за да прави разследващите си репортажи. Един от най-запомнящите се моменти в началото на кариерата й бил, когато трябвало да се представя за танцьорка на пилон. Тогава Даниела получила информация, че в нощните заведения в курорта Боровец се наемат непълнолетни момичета за стриптийзьорки с „допълнителна консумация”. Журналистката искала да разплете схемата, затова се престорила на девойка, която си търси подобна работа. По това време още не била известна и никой не я разпознавал.

Тя се явила пред човека, който наемал момичетата, с молба да я вземе на работа. Макар че била на 26 години, настоящата тв звезда се представила за 17-годишна тийнейджърка. Излъгала, че майка й не знае с какво се занимава, а сутеньорът казал, че ще й направи фалшива лична карта. Уговорката била половината от заработеното да отива за него, а останалите пари при нея. На въпроса на „кандидат-танцьорката” дали ще имат защита от страна на униформените, мъжът отговорил утвърдително. Той дори се изпуснал и поименно казал кои полицаи са замесени в далаверата.

Доста от хората, за които журналистката е правила разследвания, впоследствие са влизали в затвора или са получавали условни присъди. Тя е споделяла, че поради естеството на работата си неведнъж е получавала заплашителни съобщения – за щастие, нито една от заканите срещу нея не е реализирана.

„Някои колеги се измориха, други се изплашиха. Аз нямам случай, върху който да съм почнала да работя и после да съм спряла поради натиск или страх. Обикновено много късно разбирам къде съм нагазила. Eдва когато започна да получавам заплашителни есемеси например. За тези, за които смятам, че имам основания да се притеснявам, полицията знае. С други, които са просто жлъчни и целят да ме обидят, не да ме заплашат, въобще не се занимавам”, разказвала е Даниела за перипетиите в професията.

Човекът, който пръв я насърчил да навлезе в дебрите на журналистика, е нейният баща. За съжаление, той е починал отдавна – преди повече от 10 години. С татко си можела да споделя всичко без притеснение, докато майка си гледа да не натоварва с работни проблеми, за да не я плаши и напряга. Даниела съжалява за това, че баща й няма как да види интервюто й с Агджа – един от най-големите й професионални триумфи.

За личния живот на Тренчева не се знае много, защото почти не говори за него. Предпочита да е в ролята на интервюиращия и тя да задава въпросите, но пък се е случвало да намеква, че мъжете неведнъж са я разочаровали.

Макар че често е спрягана за една от най-красивите новинарки, Даниела още не е открила мъжа на живота си и не е създала семейство. Не крие, че е пристрастена към работата си и поради тази причина е оставила любовта на заден план. Тв звездата е споделяла пред хора от обкръжението си, че неведнъж е мислила за деца, но досега не й се е случило щастието да срещне подходящ човек, с когото да създаде наследници. „За съжаление, работата отнема почти цялото ми време и внимание”, коментира журналистката.