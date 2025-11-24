Ергенката Блага се оправдава: Не съм алкохоличка! Пия от скука

„Hе съм алкохоличка!"

Това призна с натежало сърце новодошлата участничка в „Ергенът: любов в рая" Благовеста Бонбонова. Откровението е по повод множеството коментари, които се изляха по адрес на миньончето след последните епизоди.

Блага понесе остри нападки в ефир от един от близките си приятели във вилата - Виктор Иванов. Предприемачът, който прави милиони на година, сподели пред зрителите, че е възмутен от пиянството на бонбонката, която не спира да се налива от ден 1, пише "България Днес".

„Свободен е да твърди каквото си поиска, но това не значи, че е вярно. Не отричам, че в предаването съм си позволявала понякога от напрежение да пия, понякога от скука, понякога просто заради компанията. Нормално е за такава среда. Но да се правят заключения е доста преувеличено. Ако беше „проблем“, значи половината участници сме за терапия. Аз не се припознавам в това“, отговори на въпрос по темата, зададен от феновете й, бившето зайче на „Плейбой“.

Но не само Виктор, а и почитателите на "Ергенът" са озадачени от порядките на Блага. Самите те отбелязват, че в последните епизоди тя заваля говора си и дори фъфли, замаяна от солидно количество пиво.

„Да, смятам, че прекалих. И честно беше ми трудно да изгледам някои моменти. Да видиш себе си отстрани, особено в най-слабите си мигове, е шамар. Но аз не съм робот. Аз съм човек с емоции, с напрежение, с грешки. На всеки му се е случвало да прекали с алкохола и да не изглежда в най-добрата си светлина. Разликата е, че при мен беше в национален ефир. Болезнено е, да. И да това не ме оправдава, но ме прави истинска. Аз не се крия, не се правя на перфектна и не бягам от отговорност", затвори темата Бонбонова, която се прочу в първия сезон на риалитито, когато събу бельото си като подарък към тогавашния ерген.