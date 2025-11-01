Ергенката Натали призна, че е бисексуална

Натали Стойчева от „Ергенът: Любов в рая" показа пред зрителите нежност, скромност и детинска невинност.

Но зад ефирния й образ стои една доста по-пъстра и дръзка личност. В свое интервю за „Нова музика“ чаровната блондинка разкрива, че е бисексуална и че в миналото е живяла в паралелна връзка с мъж и жена, които дори се познавали и се разбирали помежду си.

„Едновременно съм имала мъж и жена в живота си. Те не са имали нищо сексуално, но знаеха един за друг. Разбираха се и бяха приятели“, споделя Натали. Тази част от живота ми отмина до някаква степен“, уточнява тя, но признава, че връзките й винаги са били по-нестандартни и волни.

В предаването синеоката красавица е в двойка с Орлин, с когото имат договорка за пълна свобода, ако се появи човек, който ги привлича повече, и двамата могат да опитат да го опознаят.

„Ако човекът до теб ти дава това, от което имаш нужда, бих го уважила и бих се лишила от паралелни отношения, стига да си заслужава“, искрена е Натали. Докато Орлин отсъстваше, участничката не скри близостта си с новодошлия участник Радо Вълчанов, което направи впечатление на останалите в шоуто и на зрителите. Мнозина заподозряха, че Натали не е така скромна, както изглежда пред камерите.

Любопитна подробност е, че тя е танцьорка с няколкогодишен опит в нощни клубове. Ппреди участието си в риалитито Натали е била сценична изпълнителка в чалга заведения, нещо, което тя старателно прикриваше. Сред участничките именно Анна-Шермин я издаде, а Орлин учудено я попита дали е стриптийзьорка и дали колежките й предлагат услуги срещу заплащане. „Дори са ми предлагали конкретни суми и предложения за секс, но аз съм ги отказвала. Не съм такъв човек“, категорична е Стойчева.

В интервюто тя говори и за страха си да признае публично своята ориентация: „Много хора никога не са подозирали за това. Аз съм бисесуална и нямам проблем да го кажа пред цяла България. В началото ме беше страх, но сега се харесвам такава, каквато съм. Няма лошо да 6ъдеш себе си, стига да не вредиш на другите и да не парадираш с това“, допълва сексапилната ергенка.