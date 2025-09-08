Ето ги славните наследници на Гришата! Имат ли си гаджета?

Иван Иванов и Александър Василев са новите звезди на българския тенис и славни наследници на гордостта ни в този спорт - Григор Димитров.

Навръх празника Съединение двете момчета играха финал на един от най-престижните турнири в света US Open, резултатът от който при всички положения щеше да бъде победа за България. Това бе и най-големият подарък за самочувствието на страната ни на големия празник 6 септември. B крайна сметка Иван, който бе №1 при юношите на "Уимбълдън", стана шампионът при момчетата и на Откритото първенство на САЩ, а Сашо остана негов подгласник, пише "България Днес".

,,Ти си моят шампион!" С тези думи се обърна към любимото си момче Александър Василев половинката на тенисиста. Първият братовчед на легендата Григор Димитров /майките на двамата са сестри/ отстъпи с 0:2 сета на Иванов в спора за трофея. Оказва се Сашко има своята нежна подкрепа през цялото време.

„България Днес" научи, че гаджето му се казва Виолета Дянкова. 18-годишният плевенчанин и чаровната му приятелка са неотлъчно заедно и тя първа го утешава след загубения финал. Тя следва в Юридическия факултет на Софийския университет, като сега ще бъде във втори курс.

Различна е ситуацията на нежния фронт при юношеския шампион Иван, който през октомври ще навърши 17 години. Той живее, тренира и учи в популярната академия на тенис легендата Рафаел Надал в град Манакор на остров Майорка. Там графикът му е строго фиксиран по часове и на този етап няма време за гаджета.

Пред американските журналисти след триумфа си Ванката коментира: „Мисля, че играх страхотно и нашите мечти се сбъднаха. Срещнахме се с Александър на финала. Изцяло български финал и изцяло българска публика. Щастлив съм, че това се случи и съм много щастлив, че днес победих. В някои моменти имах нещо като дежавю, спомнях си моменти от мачовете ни до 12 години. Помислих си, че може би ще бъде по-тежко. След това успях да остана спокоен, дисциплиниран и концентриран, което ми даде позитивната нагласа, с която играех. Знаех, че ще има много наши сънародници, които ще дойдат, но те бяха много шумни“, коментира талантът от Варна. Той поправи местните репортери относно правилното изговаряне на името му.

"Аз съм Иван Иванов. Това е българското произношение. Много хора ме наричат Айвън Айвънов, с което нямам проблеми. Вие си решавате." Шампионът бе попитан неправилно и за връзката си с Григор Димитров. „Мисля, че имате грешка не сме роднини. Не съм този човек. Александър е. Да имаме пример като Григор в България и човек за подражание е нещо невероятно. Много държави с нашето население нямат такъв играч. Ние имаме късмета да го имаме", сподели Иванов.