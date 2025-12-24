Кулинарният тефтер на Пеневата чета: Стоичков посреща Коледа с пълнена мисирка, в дома на Трифон колят прасе!

С тази простичка рецепта легендарният борец Боян Радев, който си отиде от този свят на 18 декември, разказваше как е стигнал до самия Олимп на спорта. Както и защо никога няма да се срамува от скромния си произход на момче от село Мошино, което днес е квартал на Перник.

А какъв е бил "допингът" на футболистите от Пеневата чета, които играха полуфинал на световното в САЩ '94?

Преди най-светлите християнски празници "България Днес" се свърза с три от майките на четвъртите в света - Керанка - на Петър Хубчев, Маринка - на Трифон Иванов, и Пенка - на Христо Стоичков. Сестрата на Ивайло Йорданов - Даниела, която е дипломиран богослов, разказа как семейството е посрещало празниците в Самоков.

"Печена пълнена мисирка беше любимото ястие за Коледа на Христо Стоичков като малък", споделя майка му Пенка.

Майката на Христо Стоичков - Пенка, пази традициите

Тя винаги сама е приготвяла богата трапеза с домашни продукти в пловдивското село Ясно поле. Пуйката там е наричана мисирка, а Ицо винаги е похапвал най-много от крехкото месце на Рождество.

"Освен мисирката задължително правех още малки сармички, пълнени чушки, пита с късметче, баница. Баклава също, не може без сладичко, то подхранва организма. Абсолютно всичко при мен е домашно, храна не се купува. Гледам си пилета, кокошки, мисирки и така нататък. Поддържам и голяма градина. Продължавам в същия дух, докато мога. Когато не мога вече, тогава те ще ми правят на мен", обясни пред "България Днес" леля Пенка. У нейния дом винаги се спазват всички християнски традиции по коледните празници.

Христо Стоичков със "Златната топка" през 1994 г.

"Всичко си караме по традиция. На Бъдни вечер софрата е постна. Пие се безалкохолно, алкохоли не сервирам! На моите деца, внуци, правнуци алкохол вкъщи не разрешавам. Само чашка бяло винце или биричка може", добавя още Пенка Стоичкова. Тя отправя и своите пожелания към читателите на вестника.

"Весели празници на всички, нека да сме живи и здрави! И от здравето по-хубаво няма. И милиони да имаш, когато няма здраве, просто нямаш нищо... Поддържам си моето темпо, както съм си го подхванала, доколкото мога." За празниците майката на Камата отново се стяга да посрещне голямата си фамилия.

Преди години, когато семейството на Трифон Иванов живее в село Дебелец, за Коледа се коли прасе. "За празниците задължително всичко се подготвяше прясно и у дома - споделя Маринка, майката на Туньо. - В Дебелец си гледахме прасета и за Коледа си спазвахме ритуала да се яде свинско. Децата най-много обичаха месото на пържолки, печени на фурна. Най-важното правило беше всичко да се приготвя на деня и да си бъде домашно."

Трифон Иванов забива победен гол във вратата на Русия за успеха с 1:0 на 10 септември 1997 г. Това попадение ни класира на световното първенство във Франция '98 СНИМКА: Иван ЗАХАРИЕВ

Петър Хубчев, един от партньорите на Трифон Иванов в непреодолимата защитна формация на България, също израства на село.

Родителите на Хубчев - Керанка и Кънчо СНИМКА: Пламен КОДРОВ

Родителите му Кънчо и Керанка са от Гложене и прекарват целия си живот в китното селце.

"На Бъдни вечер слагах на масата питка, орехи, сухи плодове и сарми, но децата много не ядяха постните гозби и си търсеха кюфтенца - споделя Керанка. - Домашната баница я правехме с точени кори. Вкъщи си ги точехме и после ги печем на печката.

Петър Хубчев в борба за топката с нападателя на Германия Руди Фьолер

В баницата слагах сиренце, кисело млечице, содица, яйчица."

Подготовката за Коледа в дома на Хубчеви е започвала седмица по-рано, когато се коли прасето. "Трябва си време, за да можем да приготвим черва, туй-онуй, месото да се нареди - разказва Керанка. - Спомням си как децата от приятелско семейство искаха да се снимат върху закланото прасе. Детска работа! Но минаха много години."

Сега семейството на Петър Хубчев заедно с цяла България се моли бранителят от Пеневата чета да се пребори с тежко онкологично заболяване. И с примера си от терена да запленява още млади таланти за любимата игра!

В дома на Ивайло Йорданов, универсалния боец на четвъртите в света, коледните традиции се пазят от неговата сестра Даниела.

"Майка ни Мария месеше обредна питка - разказва Даниела. - Отгоре изобразяваше слънцето, житен клас и кръста, който символизира живота.

Ивайло Йорданов израства в Самоков

Освен това правеше една малка питка, в която слагаше късмети. Задължително в нея се поставяше паричка и след това дрян. Преди вечерята на Бъдни вечер татко Стоимен вдига питката над главата си, обикаля три пъти масата и казва: "Слезни, Боже, да вечеряме".

Даниела споделя и една вкусна семейна рецепта. "По нашия край се прави така: смесват се мед, вода и счукан чесън с малко оцет - обяснява сестрата на Ивайло Йорданов. - Поверието е, че който яде от това, след това е здрав през цялата година. Изключително вкусно е и винаги беше първото, което свършва на масата!"

Ивайло Йорданов надиграва Юрген Клинсман

На трапезата за Бъдни вечер в родния дом на Ивайло Йорданов в Самоков задължително е имало постни сарми и ошаф от сушени плодове. Къщата се прекадявала с тамян, за да бяга злото. На Коледа се посрещали гости и роднини, а децата получавали подаръци.

Празничните пожелания, разбира се, също са неизменна част от традициите!