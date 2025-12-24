Куклата Барби Ивелина Прунова: За Коледа си пожелавам да преборим корупцията и да не се...

"Надявам се да успеем да се преборим с корупцията и да станем правова държава, достоен член на европейското семейство. За да се развиваме, е много важно да бъдем обединени като народ и да следваме общата си визия за родината. Не е случаен надписът на Народното събрание "Съединението прави силата". Нека да дойдат по-добри и по-щастливи дни за България."

Това коледно пожелание отправи пред "България Днес" Куклата Барби Ивелина Прунова, която е популярна с ангажираността си към важните обществени теми.

Прунова призовава българите да се подкрепяме, а не да се самоизяждаме

"Рождество Христово е един от най-големите и най-светлите християнски празници, носещи най-радостните емоции и най-топлите чувства. Ако трябва да бъда честна, коледните празници ми носят и тъга. Изпитвам смесени чувства, защото загубих близки хора, които вече не са сред живите, а на празниците най-много се усеща тяхната липса. Коледа е семеен празник и винаги го празнувам със семейството ми. За посрещане на Нова година предпочитам далечни дестинации извън България, които посещавам всяка година", каза още пред вестника Прунова.

По нейни думи няма по-подходящо време за размисъл за годината от Нова година. И е нормално всеки да очаква, че всяка следваща година ще бъде по-добра от предишната, но никой не знае какво ще му поднесе животът в утрешния ден. "Не е толкова важно какво има на трапезата по време на празниците, по-важно е какво носи човек в душата и сърцето си. Най-важна е вярата", категорична е Куклата Барби.

Красавицата посреща празниците със смесени чувства

Звездна кухня с Мила и Толик

Прунова има и своя позиция как ще се промени животът на българите след влизането в еворзоната: "Притеснявам се от безумното покачване на цените в България на стоки и услуги. В по-голяма степен то се дължи на спекула. Единственото ми притеснение във връзка с приемането на еврото е, че спекулативното вдигане на цените може да нарасне още повече и като оправдание ще се използва влизането в еврозоната. Много малко периоди в историята на нашата национална валута тя е била независима. През повечето време тя е била обвързана с други международни валути. Малкото пъти, в които ние сме управлявали изцяло финансите си сами, сме докарвали страната си до рецесия и фалити. В този ред на мисли приемането на общоевропейската валута ще даде много повече стабилност на страната ни и икономически ползи. Влизането в еврозоната е една от най-важните крачки за интеграцията на България в ЕС. Нашето бъдеще е да бъдем равни на най-развитите и богати страни в Европа и респективно в света. И ще цитирам Апостола на свободата Васил Левски: "Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи".

Наскоро Прунова привлече вниманието към себе си, след като публично защити Боби Михайлов, когото го атакуват заради проблемите със здравословното му състояние.

"Съчувствам на цялото му семейство. Няма по-лошо нещо от това да гледаш близък болен човек. Възмутена съм от злобата и хейта, които се изляха върху Боби Михайлов и не можах да остана безучастна. Здравето няма цвят, няма футболна принадлежност, няма сини и червени, няма наши и ваши, нито бедни и богати. Когато става въпрос за човешки живот, сме равни всички. Потресена съм от хора, които оплюват и кълнат човек, който е на болнично легло. Никой не е застрахован от болести. Да не забравят, че този човек е играл и за националния отбор на България и е прославял родината ни!", завърши емоционално красавицата.

Ивелина е любителка на зимните спортове

Жалко е, че за някои жени е важно само как изглеждат

- Ивелина, скоро след Нова година идва Ивановден, на който ще отбележите своя имен ден. С какво този празник е специален за вас?

- Ивановден се празнува в чест на свети Йоан Кръстител. Иван е най-често срещаното българско име, както и неговите производни форми, които много българи носят с гордост. Да, това е и моят имен ден, който много почитам. Кръстена съм на моя дядо, който се казваше Иван. Обичам много този празник и винаги го отбелязвам шумно, където и по света да се намирам.

- Какво ви е мнението за риалити формати, в които девойки търсят любовта на екран, а след това често се оказва, че всичко е фалш?

- Това е шоубизнес. Едва ли някой тръгва с идеята да намери любовта на живота си в телевизионна продукция, където повечето е сценарий и просто една игра.

- Кое е по-важно за една съвременна жена - да изглежда добре или да е умна? Може ли и двете?

- Прави ми впечатление, че за голяма част от съвременните жени е важно да изглеждат добре и дотам - жалко за тях. Истински стойностният човек не се интересува само от визията. Важни са далеч по-други ценностни неща, които човек трябва да притежава.