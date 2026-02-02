Ето я първата учителка по пеене на Дара! Елица на Стунджи й е дъщеря https://hotarena.net/laifstail/eto-ya-parvata-uchitelka-po-peene-na-dara-elica-na-stundzhi-y-e-dashterya HotArena.net

C много шум, вълнение и овации България избра своя звезден представител за „Евровизия" - шармантната Дара. Тя е артистът с талант и харизма, който ще се бори за победа в най-мащабния музикален конкурс на континента.

Всеки голям глас обаче първо трябва да бъде чут. Преди близо две десетилетия една жена открива таланта на малката Дарина Йотова в родния й град Варна. Това е г-жа Павлинка Тодорова - дългогодишен преподавател по народно пеене в Националното училище по изкуства „Добри Христов" в морската столица. Жена с набито око и ухо, с които „надниква“ в бляскавото бъдеще на момичето. Цели 12 години до своето дипломиране през 2016 г., Дара овладява вокалното майсторство при своята любима учителка.

Интересен факт е, че г-жа Тодорова е майка на народната певица и перкусионистка Елица Тодорова, която заедно със Стунджи завоюва почетното пето място на „Евровизия" през 2007 г. Това подсказва, че учителката е истинска машина за евроталанти.

"Забележителният подход на майка ми да изгражда индивидуални изпълнители и да мотивира певци и тук си казаха думата! Вокалният педагог е не само преподавател, а и ментор и психолог по пътя към победата", споделя с усмивка за приноса на майка си в успеха на Дарина Елица Тодорова.

Певицата на „Вода" е горда, че именно Йотова ще ни представи пред света. „Дара притежава чар, талант, артистичност и харизма, с които може да покори европейската публика. Вярваме в нея и труда й!", подкрепиха поп иконата семейство Тодорови.

Доста хора обаче не са съгласни с избора на БГ претендент. Мнозина дори обвиняват БНТ в подкупване на вота на публиката. Дарина обаче не се впечатлява от нападките и смело се готви за голямото събитие, което ще се проведе на 12 май във Виена.