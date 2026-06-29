ЕТО Я СВАТБАТА на Христо Пъдев! Любимецът от „Кой да знае?“ каза „Да“ на майката на децата си https://hotarena.net/laifstail/eto-ya-svatbata-na-hristo-padev-lyubimecat-ot-koy-da-znae-kaza-da-na-maykata-na-decata-si HotArena.net

Един от най-обичаните български актьори – Христо Пъдев, вече официално е семеен мъж. Звездата от хитовото предаване „Кой да знае?“ сключи брак с дългогодишната си половинка Цветелина Петрова, с която от години градят семейство и отглеждат двете си деца.

Щастливото събитие се е състояло през уикенда в присъствието на най-близките им хора, а сред гостите са били десетки популярни лица от театралните среди и българския шоубизнес.

Първите кадри от тържеството се появиха в социалните мрежи, където приятели на младоженците побързаха да споделят емоцията от големия ден. Сред тях бяха актрисите Луиза Григорова и Боряна Братоева, които публикуваха видеа и снимки от празника.

На сватбата присъства и екранният партньор на Христо Пъдев от „Кой да знае?“ – Александър Кадиев. Той се появи в компанията на съпругата си Ивелина Чоева, с която очакват първото си общо дете. Двамата също споделиха моменти от церемонията, а Ивелина лаконично отбеляза: „Сватба е!“.

Любопитен детайл е изборът на кумове. До младоженците застанаха Владимир и Весела Зомбори, които самите сключиха брак само преди няколко седмици. В театралните среди се шегуват, че двете семейства вече са се превърнали в истинска „кумска династия“, тъй като Пъдеви и Зомбори отдавна поддържат близко приятелство.

Сред гостите бяха още Дария Симеонова, Милица Гладнишка и редица популярни актьори. Именно Дария публикува едно от най-емоционалните послания към младоженците, като ги определи като хора, от които струят светлина, сила и обич.

Поздрав към новото семейство отправиха и от Малък градски театър „Зад канала“, където Христо Пъдев е сред любимците на публиката. От театъра пожелаха на младоженците здраве, любов и дълги години щастие заедно.

Макар двамата отдавна да живеят като истинско семейство и да отглеждат децата си заедно, едва сега решиха официално да узаконят връзката си. А по усмивките на снимките личи, че това е било едно от най-щастливите решения в живота им.