Евала! Майката на Мария като наборка на щерка си

Певицата номер 1 в попфолка – безспорната кралица на жанра и една от най-успешните изпълнителки у нас, се похвали публично майка си. И ефектът беше взривяващ.

Жената, дала живот на Мария, отдавна е добре позната в гилдията. Сред фолкдивите я наричат галено Мама Данчи – с респект и обич, както Мама Стефка е за Глория.

Най-шокиращото обаче е поразителната прилика между двете. Майка и дъщеря изглеждат като връстнички – сякаш са наборки, а не от различни поколения. Генът при Мария буквално крещи от красота, класа и младост.

„Удивително младолика е Мама Данчи – това е чиста порода!“, коментират във фолксредите. Колежките на примата не пропуснаха да я засипят с емоционални пожелания за здраве, светли дни, топлина и безкрайна гордост от дъщерята, която днес е абсолютен №1 на сцената.