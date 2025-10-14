Фънки осакатя, кара с инвалиден стикер (СНИМКИ)

оуменът бръмчи с малка черна количка

През лятото музикантът се оплака, че е много зле с краката, а докторите не могат да разберат какво му е

Димитър Ковачев-Фънки спира на място за инвалиди, установиха безпогрешните папараци на "България Днес". Това не е нарушение на закона, защото музикантът си има стикер за това.

Фънки кара малка черна количка, с която се бори със софийските задръствания. Докато се придвижва, звездата забелязва зоомагазин. Както знаем, Ковачев е голям любител на животните и моментално се отправя към дюкянчето. За целта паркира автомобила си на синьо паркомясто, предназначено за инвалиди.

Тв любимецът е с обичайните си рокерски дрехи и изглежда в добра форма, но под предното стъкло има талон за инвалидност. За какво е той, на този етап музикантът не коментира.

"Имам стикер, да, но предпочитам да не споделям подробности", казва Фънки.

Напоследък Ковачев на няколко пъти обяви, че го е закъсал сериозно със здравето и има проблеми с краката. Най-лошото е, че лекарите на могат да разберат какво точно му има.

"Закъсах, много съм зле! Имам проблеми с мускулите на краката. Явно е нещо сериозно, омръзна ми да обикалям лекари, да правя изследвания и нищо! Вече съм се оставил в ръцете на Господ и той да решава какво ще се случва с мен!", сподели през юли тв звездата пред "България Днес".

Ковачев е познат на публиката с шегаджийския си тон и език - остър като бръснач. Зад фасадата на усмивката обаче животът му не е чак толкова розов.

"Повече от месец или два нямам никакви сили в краката! Мускулите ми не ме държат. Какви ли не изследвания и ядрено-магнитни резонанси не правих и нищо засега. Все още нямам никаква диагноза. Честно си казвам, омръзна ми вече!", разказа преди време най-добрият приятел на Коцето.

Летните месеци Фънки прекарва основно по болничните заведения.

"Такова ходене по мъките е да се влачиш от болница в болница, от изследване на изследване, от лечение на лечение. Лято е, вместо да обикалям с колегите от "Черно фередже" из страната, да съм с тях, да пеем, да се смеем, да се веселим, аз от това болнично легло на онова болнично легло и никаква полза. Едвам пристъпвам, никаква сила нямам", оплака се Ковачев.

"Не мога да ви кажа какво ми е, защото никой от лекарите не може на мен да ми каже какво ми е, много сложно било!", разказва за състоянието си звездата, като допълва: "Не е дископатия, не ми дават противовъзпалителни, нито болкоуспокояващи. Пия си по три хапчета на ден, това били някакви витамини и не знам си какво и кретам, както мога", призна шоуменът.

Рокаджията е сред топлицата на риалити форматите у нас. Феновете от сърце се забавляват на коментарите му, в които винаги има доза пиперливост. Вече 10 години той е в журито на "Капките", където забавлява с изцепките си. "Стоиш като умреляк" и "Виеш като бизон" са само част от култовите му изказвания по повод представянията на участниците.

За радост на публиката шоуменът няма никакво намерение да се отказва от сцената. Самият той постоянно е по изяви. Последната е концертът на рокаджийката Милена Славова "Неам нерви", който се проведе вчера. Там Ковачев е специален гост заедно с Денис Ризов, Амебата, Звезди, Емо от "Конкурент", Васко Кръпката, Искрен Пецов, "Ревю", "Ахат" и много други.