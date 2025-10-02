Фолк звездата Мария се превърна в топ коментатор в „Преди обед“

Мега звездата Мария се превърна в топ коментатор в „Преди обед“. Двамата заедно с проф, Мермерски цяла седмица будят интереса на зрителите, като благодарение на звездните коментатори и водеща Венета Райкова сутрешното предаване отново е на върха на рейтингите.

Истински фурор предизвика щурия танц и весело настроение, което Мермерски демонстрира при излъчването на новия хит на Мария – „Harem“. Той истински се забавляваше и танцуваше пред камерите на „Преди обед“.

Огромен зрителски отзвук имаше и разкритието на Венета Райкова, че преди години именно тя е предсказала на Мария как пикът на музикалната й кариера тепърва предстои. Водещата показа чат между двете отпреди 5 години, в който не съветва певицата да пише автобиографична книга, тъй като в бъдеще я очакват още по-големи успехи.

И пророкуването й се сбъдва на 100 процента. Днес Мария е на върха на кариерата си като една от най-високоплатените изпълнители, създавайки хит след хит.

Личният живот на сексапилната красавица също е във възход. Новият мъж до нея Теодор не спира да я глези, като миналата седмица я заведе на почивка в ултра луксозен курорт на Корфу, а сега Мария се показа с нови скъпарски бижута.