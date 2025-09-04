Фолклорен трилър в Жеравна! : Попиляха Рупецова: Майкъл Джексън в носия

Фестивалът на фолклорната носия в Жеравна, който преди дни събра над 20 000 души от цяла България, обикновено е територия за любителите на автентичната традиция - гайди, ръченици, кебапчета и шарени носии. Но този път едно лице от телевизионния ефир успя да превземе вниманието на всички - скандалната участничка от „Ергенът“ Даниела Рупецова. Жената със силиконови форми, която зрителите познават като шампион по скандали, интриги и селфита в бански, изненадващо се появи облечена не в поредното мини и обувки с ток, а в шопска носия, с бродирана риза, сукман и... цървули.

Даниела, която иначе влиза в заведения като на модно дефиле, сега се разхождаше по Добромерица, като баба от XIX век.

„Ти си срам за Жеравна, сваляй носията!“, „Такива носии са носили чисти и морални българки!“, „Сукманът е хубав, ама да беше сложила и мозък под кърпата“, „Потресена съм, на живо изглежда с 10 години по-възрастна“, „Мърсиш носията“, „Спри да се излагаш с евтин пиар и да петниш празника!“, „Кой спонсор ти купи тая носия“, „Майкъл Джексън в Жеравна“ са само част от стотиците негативни и гневни коментари, които заляха не само социалните мрежи на Рупецова, но и се изсипаха под всяка една пресподелена от други профили снимка.

Негативизмът, който си навлече, беше толкова голям, че ергенката се принуди да забрани коментарите под снимките си с носиите само и само оплюванията да спрат. А имайки предвид досегашния й опит с недоброжелателите, който е доста солиден, това показва, че шумът, който е предизвикала, е твърде голям дори за нея.