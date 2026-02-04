Фолкпевица възпя еврозоната почти без дрехи (ВИДЕО)

Фолкпевицата Селма възпя еврозоната!

Чалга парчето „Моята еврозона“ бързо трупа популярност в социалните мрежи заради актуалната тема и видеото, което изцяло е създадено от изкуствен интелект.

Изпълнителката лее, че иска от новата валута в България, да трупа милиони и да не работи, като действията в клипа се развиват паралелно в баничарница в столичния квартал „Дружба“ и в лъскаво имение с басейн в Дубай.

Селма е първата представителка на кръшния жанр, която възпява влизането на страната ни в еврозоната. Текстът е особено закачлив и провокира размисъл:

„Лвевовете в евро сменям аз.

Левъла го вдигам, хващам бас.

Няма да ми пука, махай се от тука.

Аре чао, аре марш, аре на боклука.

2, 3, 4 милиона,

5, 6 в мойта еврозона.

Искам аз новата валута.

Мене никой не ме бута.

Няма кво да чакам, давам газ.

Всичко получавам аз от раз.

Кефи ме да мачкам, спирам и да бачкам“.

Селма е сред новите имена в родния попфолк, като дебютира през 2023 година и още първата й песен е завъртяна по фирмената телевизия на „Пайнер“ - „Планета“. Преди време предизвика внимание към себе си, след като възпя с чалга хит и социалната мрежа инстаграм.

В „Моята еврозона“ се споменава и популярният израз SIX SEVEN (Шест-седем). Числата нямат абсолютни никакъв смисъл, но децата го крещят постоянна Някои твърдят, че означава „горе-долу“ или „средна работа“, особено защото често върви в комбинация с жест с ръце нагоре-надолу, пише "България Днес".