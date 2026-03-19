Жената на Стоичков с нови зъби за 30 бона

Съпругата на Христо Стоичков – Мариана Стоичкова – от известно време привлича вниманието с нова, ослепително бяла „холивудска“ усмивка. По информация от близки до семейството, промяната е резултат от сериозна инвестиция в една от най-елитните дентални клиники в Барселона, като сумата за пълна реконструкция възлиза на около 30 000 евро.

Според специалисти, цената на една фасета от последно поколение цирконий с висока транслуцентност достига приблизително 1500 евро на зъб. Мариана Стоичкова е поставила фасети на около 20 зъба, за да постигне максимално широка, симетрична и естетична усмивка.

Експертите обясняват, че висококачествените циркониеви фасети се отличават с изключително естествен вид, тъй като пропускат светлината по начин, близък до този на естествения зъбен емайл. Освен това те са значително по-устойчиви във времето в сравнение с по-достъпните алтернативи, което оправдава по-високата им цена и гарантира дълготраен резултат.

Ефектът при Мариана е повече от видим. Тя демонстрира новата си усмивка по време на юбилея на Стоичков в София, проведен непосредствено след финала на филмовото риалити „Вече играеш… Стоичков“. Гостите на събитието не скриха впечатлението си, че тя изглежда по-бляскава от всякога.

В началото на февруари Христо и Мариана отбелязаха 38 години брак. Двамата не крият, че връзката им е преминала през различни етапи, но остава стабилна и често е давана за пример както в спортните, така и в светските среди. Самият Стоичков неведнъж е наричал любовта им „приказка“, подчертавайки, че семейството е неговата най-голяма опора.