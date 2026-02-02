Гала: Отпъждам тревогите за детето си! Водещата слабее със специален за нея режим

Гала закъса със здравето в последно време. Водещата на предаването „На кафе“ по Нова тв, която на 13 февруари ще празнува 59-ия си рожден ден, лекува дискови хернии на врата, спазва стриктна диета заради проблем с хистамина, който й се отразявал на гласа, а тревогите за дъщеря й Мари често я държат будна нощем.

Открай време се говори, че иначе вечно усмихнатата Гала не е съвсем в топ форма, но слуховете се потвърдиха малко преди Коледа. Тогава водещата ненадейно слезе от ефир и замина за няколко дни в Павел баня. Гала отседна в петзвезден хотел, но не за да си почива и да плува в минералните басейни.

Водещата избра хотела по съвет на актьора Дарин Ангелов, който е сред панелистите в предаването й "На кафе". Той пък й го препоръчал, за да се подложи на предлаганите в него пакети с лечебни процедури. В един от дните си там, преди да влезе на процедури, блондинката дори се включи в предаването по халат, за да обясни, че отсъства по здравословни причини.

Едва в началото на януари Гала реши да сложи край на спекулациите и предположенията и сподели какви болежки я мъчат. "Благодаря на хората!", каза водещата във видео в социалната мрежа и допълни, че непрекъснато пишели с благопожелания, съвети и даже и препоръчвали специалисти, при които да отиде. Тъкмо затова водещата останала с впечатлението, че хората не са разбрали съвсем какви болежки я мъчат. Заблудили са се сигурно, защото блондинката често споделяла, че дясната ръка я боли, а пръстите й изтръпват. Самата Гала също първоначално си мислела, че има проблем с ръката. Разбрала, че не е така, когато отишла при невролог, който я пратил на ядрено-магнитен резонанс. Прегледът показал, че Гала има две дискови хернии на врата и именно това е причината за сериозния й дискомфорт, писа "Минаха години".

Американската певица Пинк, припомни водещата, имала същия проблем и се оперирала, като в резултат вече има два титаниеви прешлена. Гала обаче не иска да се подлага на операция и се лекува с други методи. Сред тях са специалните процедури, на които се подложи преди Коледа в Павел баня.

В стремежа си да е полезна, Гала сподели и как си е докарала проблема. Плевенчанката четяла сценариите за епизодите на предаването „На кафе" почти полегнала, но превила се така, че натоварвала врата си. От стоенето в тази поза часове наред, всеки ден, от години, плюс другата грешка - да е все приведена над телефона, в крайна сметка Гала получила дисковите хернии на врата си. „Не искам зрителите да знаят като се чувствам зле, защото те си включват телевизора да им стане комфортно, да изпият с нас кафето си, да се радват на гостите ни... И сега аз да мрънкам?!", възкликна Гала. И все пак дясната ръка често боляла непрекъснато, докато била в ефир, а пръстите й изтръпвали. От време на време блондинката не издържала и леко раздвижвала ръката си в областта на рамото. "Но през останалото време се опитвам да съм в настроение и да съм усмихната. И ако мога, да зареждам зрителите с настроение", сподели Гала.

Тя спазва стриктен хранителен режим от март, миналата година, заради друг здравословен проблем. Открила го пак с изследвания, които си направила, след като дълго време имала странни симптоми - непрекъснато и необяснимо прекъсване в гласа, „покашлюкане“, прочистване на гърлото. Гала потърсила причината за всичко това, тъй като все пак всеки ден е на екран и говори часове наред. След консултация със специалист и изследвания ce установило, че блондинката има проблем с хистамина.

„Той отговаря за алергии и много други неща, при мен се отразява на гласа", обясни Гала пак в социалната мрежа. За да се справи с проблема, водещата започнала да спазва специфична диета, която не препоръча на зрителите и почитателите си, тъй като е съобразена с нейното състояние. Гала яде на ротационен принцип предимно месо, риба и зеленчуци - всеки ден за обяд и вечеря водещата хапва един вид месо, приготвено на 175 градуса, винаги в собствена мазнина. Така че не се ползва никаква друга мазнина. През седмицата Гала хапва различни видове месо и риба, като в нито един ден не повтаря ястия. Режимът й, например, изглежда така: пилешко в понеделник за обяд и вечеря, телешко във вторник пак за обяд и вечеря, риба в сряда за обяд и вечеря и т.н.

Вярна на себе си, Гала отново даде ценен съвет на почитателите си. Ако искат да отслабнат и да се хранят, съобразявайки се с нуждите на своите тела, най-добре би било да си направят тест за хранителна непоносимост. Тъкмо от такъв блондинката преди време открила, че има нетолерантност към домати. Те са много полезни, подчерта Гала, но в нейното тяло предизвиквали възпаление в червата, което „проваляло" метаболизма й. Яйцата също съдържат много ценни вещества, но не са включени в диетата, която Гала спазва вече от няколко месеца.

Тя винаги е била в перфектна форма, но напоследък е видно, че е отслабнала. Затова, както и заради струпването на различни болежки, се появиха предположения, че влияние за всичко това може да има стресът. При Гала е свързан не с работата или натовареното ежедневие, а с дъщеря й Мари. Блондинката много се тревожи за наследницата си, която претърпя операция за отстраняване на злокачествено заболяване преди малко повече от година.

Мари ce подложи на интервенцията, месец след като стана майка през 2024 г. Тя роди момиченце, което с таткото Константин - сина на Деляна Маринова-Джуджи, кръстиха Лора. Скоро след това щастието на 28-годишната майка, а и на семейството й, беше помрачено.

Мари чу страшната диагноза: образувание в десния бъбрек. Въпросното образувание беше открито случайно при изследване с ядрено-магнитен резонанс, насрочен, заради травма на две ребра, която Мари незнайно как получила по време на раждането на дъщеря си Лора. Скоро след откриването на образуванието станало ясно, че се кacae за злокачествен рак. Страхът дали дъщеря й ще има майка дошъл на по-късен етап.

Мари първо била завладяна от гняв, че всичко това се случва, че трябва да замине за Германия с вуйчо си, който е уролог, и баща си, за да се оперира, и не може да бъде с детето си, което тогава било само на месец. Операцията се състоя преди Коледата на 2024 г.

На всеки три месеца в следващите пет години Мари трябва да ходи на изследвания и прегледи. Последните показвали, че e здрава. Младата майка все пак трябвало да продължи да следва стриктно лекарските препоръки за профилактика, включваща и преглед със скенер. Само че в момента това не е възможно, защото е бременна с второто си дете, за което стана ясно началото на тази Нова година. Тъкмо с това, че Мари не може да ходи на контролни прегледи, е свързана тревогата на Гала, която иначе е много щастлива, че ще има втора внучка.

Наскоро водещата на предаването "На кафе" призна при своя медийна изява, че има своите безсънни нощи, свързани със здравето на Мари. Гала все пак се опитва да гони лошите мисли, макар че никак не й е лесно.