Галена РАЗБИ феновете с първо участие на живо след операцията на гласните струни (ВИДЕО)

Феновете на Галена са на седмото небе! Попфолк звездата за сефте пя на живо в Гоце Делчев през уикенда след операцията на гласните струна, която претърпя преди една година.

Певицата откри мегаконцерта си в южния град, демонстрирайки супер форма и виртуозни танцови умения. Но в потвърждение на статуса си на „всенародна любимка“ заради своята откритост и диалогичност с широката публика тя призна: „Имам мускулна треска заради фитнеса. От екипа ми казват, че нищо ми няма, ама...“, не довърши мисълта си „мама Ураган“. Огромната публика обаче разбра, че любимата им изпълнителка ще преодолее всичко, за да ги зарадва, и избухна в неистови аплодисменти и викове на възхищение.

През септември 2024 г. Галена се подложи на хирургична интервенция заради кисти на гласните струни. По принцип те заедно с възлите са почти неизменен спътник на всички певци и най-вече на онези, които претоварват гласовете си. Такава операция претърпява и самата Лили Иванова още през 70-те години на миналия век. При възли и кисти на гласните струни, поясняват отоларинголозите, те се отпускат, започват да се трият по-интензивно една в друга, гласът започва често да спада, появява се дрезгавост и умора при говорене. И ако проблемът не се разреши с консервативно лечение - покой, йонофуреза /поставяне на електроди, в случая - на шията/, и специални дихателни и говорни упражнения, хирурзите хващат скалпела.

Попфолк фурията призна в края на миналата година пред Алекс Сърчаджиева за операцията и че е била извършена в чужбина. Според някои БГ издания тя е ползвала услугите на клиника в Турция. Но преди това изпълнителката преживяла срив от притеснение, че може да й се наложи да се раздели с певческата си кариера. „Две седмици след операцията мълчах като риба“, спомня си Галена. Лекарите й препоръчали стриктен режим на гласа след хирургичната интервенция, препарати, гаргари и тренировки на гласните струни, които фониатрите, следящи състоянието на гласните струни на певците от всички музикални жанрове, обикновено предписват. Особено ефикасно било, научи още „България Днес“, повдигането на малък, но тежък предмет с мускулите на диафрагмата за пълноценно дишане, изключително важно при изпълнителите.

„Карантинният период“ за пеене на живо за попфолк дивата, наложен от „белите престилки“, явно е приключил. Гласът на Галена се лееше от сцената в Гоце Делчев още по-мощно и дори по-звънко от преди, което показва, че докторите са си свършили работата отлично.