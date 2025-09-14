Галена в най-откровеното си интервю: Не съм глезла, винаги съм била мъжко момиче

Когато кажеш „Галена“, не е нужно да добавяш фамилия. Тя е от онези артисти, които не следват тенденции – Галена ги създава. Смела, провокативна, талантлива, тя е емблема на модерния фолк и артист, който не се страхува да експериментира. След броени дни ще я видим и в ново амплоа – като жури в шоуто „България търси талант“, което стартира на 14 септември. В това интервю тя разкрива своята истинска същност – извън сцената и прожекторите.

– Помниш ли първия път, когато се качи на сцена? Какво ти мина през ума тогава?

– Всъщност, аз имам няколко първи пъти – като дете, после когато започнах да работя с оркестър и настоящата ми кариера. Последният етап стартира на една от големите сцени на „Пайнер“ на Пловдивския панаир. Правеха лятно парти и тогава изпях първата си песен. Скоро ми попадна клип от онази вечер и се позабавлявах много – помня, че диджей Джери беше водещ. На сцената изглеждам доста неориентирана, неубедителна и изплашена. Тогава бях само на 18 години.

– Какво най-много се е променило във фолк музиката от началото на кариерата ти досега?

– Мога да говоря единствено и само за себе си – какво зависи от мен, какво мога да направя аз. Не обичам да анализирам бизнеса и да говоря общо за всички. За себе си знам, че съм станала много по-уверена, знам какво иска публиката, знам какво искам аз, как мога да допринеса за музиката. Търся модерното звучене и по-класните визии. Искам да има разнообразие, да опипвам почвата с любопитство към новото. Когато представям на публиката си различни неща, провокирам първо себе си, а след това и тях.

– Имала ли си момент, в който си мислела да се откажеш от сцената?

– Може би в самото начало ми е минавало през ума, но винаги съм знаела, че искам да се занимавам с това. Човек не трябва да изпуска момента, в който птичето каца на рамото му. Този шанс навярно е веднъж в живота и не бива да се изпуска. Да, бих могла да се занимавам с други неща, но сърцето ме дърпа към музиката. А какво по-хубаво от това да обичаш работата си и да я вършиш с удоволствие?

– А с какво друго би се занимавала, ако не беше певица?

– Обичам модата – под всякакви форми. Не се плаша от работа, мога да кажа, че съм доста работлива, витална и експресивна. С каквото и да се захвана, го правя с удоволствие. В последните години установих, че готвенето много ми се отдава. Докато готвя, успявам да се изключа от всичко, да забравя за проблемите. Фокусирам се в процеса, без да го усещам като задължение, а като удоволствие. Така си почивам. Още повече удовлетворение получавам, когато любимите ми хора го оценяват.

– Това, че готвиш, не е много известно...

– Скоро имахме гости, които не знаеха, че мога да готвя и бяха доста изненадани. Спомням си думите им, когато разбраха, че лично аз съм приготвила обяда: „Гале, ние не знаехме, че можеш да готвиш така!“.

– На Азис готвила ли си?

– Е, не, с него не мога да се меря. Той е много добър и готвенето много му се отдава. Като има нещо, което не знам как да приготвя, дори му звъня за съвети. Той е моята кулинарна книга.

– А би ли влязла в кулинарно състезание?

– Не, не. Това за мен е само за удоволствие. Понякога се получава, понякога може да направиш грешки. Особено ако си по-разсеян като мен.

– Кое е нещото, което хората не знаят за теб?

– Мисля, че съм много открит човек, не играя роли. Обичам да споделям, обичам да говоря с феновете си, когато се опитат да се доближат до мен. Допускам ги до себе си. Защото така имам много по-голяма връзка с тях, а за мен е важно да знам какво искат. Важно е почитателите ни да виждат, че сме обикновени хора. И аз като тях подготвям деца за училище. Готвя, върша и домакинската работа, която ми доставя удоволствие. Не суетнича и не прекарвам времето си само по салоните за красота.

– А в ежедневието си как ходиш? Например на кафе?

– Не ходя на кафе. Никога не съм ходила – не пуша, а кафе дори не пиех доскоро. В последно време започнах, защото спя прекалено малко. Но да си призная, не обичам кафе и не го пия с удоволствие. Има хора, за които кафето е ритуал. А понеже покрай „България търси талант“ се наложи да ставам към 6:30 часа и да се подготвям за снимките, започнах да пия кафе. Когато излизам, съм или на работна среща, или на вечеря с приятели.

– Когато си на вечеря с приятели как изглеждаш – грим, прическа, токчета или по-небрежно?

– Нормално. Обичам да ходя без грим. До преди 10 години обаче нямах нито един чифт маратонки в гардероба си, а сега те са станали част от ежедневието ми. Чувствам се добре, обичам да ми е удобно. Понякога си мисля, че хората може и да не ме познаят, ако съм без грим. Но това не се получава – разпознават ме все така, което все пак ме радва. Такава съм – не се крия от хората. Не обичам, когато в заведенията има засилена охрана около мен. Знам, че феновете ми ме обичат и не чувствам необходимост да ме пазят от тях.

– А с по-нахалните почитатели или подпийнали мъже как се справяш?

– Някак си се оправям. Никога не съм била глезла. Винаги съм била мъжко момиче. Вярвам, че с няколко правилни думи винаги можеш да се разбереш с хората. Вярвам, че има правилен подход за всеки. Да, има и по-упорити нахалници, но и с тях се оправям.

– Смяташ ли, че фолк музиката все още е подценявана, въпреки огромната ѝ публика?

– Мисля, че фолкът е на приливи и отливи. Понякога, като при всяко нещо, има пропуски, има зацикляния, не всеки може да изкара хит. Най-лошото е, че вечните, тотални хитове вече ги няма. Едно време песните се пееха с години, сега животът им е 2–3 месеца. Но публиката винаги е тази, която определя какво ще се слуша и какво ще остане.

– Как подбираш хитовете си – интуиция, екип или нещо друго?

– Засега още разчитам на интуицията си и на това, което харесвам аз, но през призмата на моите фенове. Важно е да усетиш кое ще им хареса, без да губиш себе си. Работя и с екип, разбира се, но последната дума е моята.

– С коя твоя песен най-силно се идентифицираш като артист и като жена?

– Имам толкова много песни на различни тематики, че една не може да ме обобщи. Понякога съм нежна и романтична, друг път съм силна и борбена, трети път съм купонджийка. Аз съм всичко това, затова и песните ми са различни.

– А ти даваш ли шансове?

– По-скоро умея да прощавам. Ако човекът срещу мен си заслужава, давам втори шанс.

– Ти лесно ли пускаш хора от живота си?

– Не ги пускам – те сами си тръгват. Аз вярвам, че всеки, който е в живота ни, е там с причина. Когато тази причина отпадне, той си отива.

– Да си поговорим малко за новата ти роля. Как прие поканата да бъдеш жури в „България търси талант“?

– Нямах никакви колебания този път. От раз приех поканата, защото форматът е много позитивен и носи енергия. Харесва ми, че мога да се забавлявам и едновременно да подкрепям хора с различни дарби.

– Добро или лошо ченге ще си?

– Аз всъщност винаги съм била доброто ченге и просто бях себе си.

– А какъв тип талант искаш най-много да видиш на сцената?

– Наслаждавам се на всички. Удивителното е колко многообразни са талантите – от музика и танци, до акробатика, стендъп, магия. Всеки човек носи своята искра и това е вълнуващо.

– По-строг или по-сърцат ще бъде твоят подход като жури?

– Аз винаги съм била по-сърцата. Усещам хората и ги гледам през емоцията.

– Кое те впечатлява повече – техника или емоция?

– Вярвам много в емоцията, но когато тя е съпроводена с техника и талант, това вече е взрив. Ако нещо ме накара да настръхна, значи е истинско.

– Ако беше участник в „България търси талант”, какво щеше да изпълниш?

– Може би народна песен, защото това винаги мен най-много ме докосва. А и е коренът ми.

– Винаги си с безупречна визия. Каква е тайната зад нея?

– Модата ме вълнува. Обичам да експериментирам, да играя с образи. Но и съм много взискателна към себе си – подбирам внимателно дрехите, аксесоарите, прическите. Работя с хора, на които имам доверие.

– Хиляди жени ти завиждат за гардероба. Колко дрешника има Галена?

– Вече изгубих бройката. (смее се) Гардеробите са много, но понякога си давам сметка, че човек няма нужда от толкова. Важното е да носиш нещо със самочувствие.

– Какво правиш, когато не си в кондиция, а имаш участие?

– Излизам не на работа, а на забавление. Когато стъпя на сцената и видя хората, забравям всичко. Те ми дават енергия.

– Половинката ти Галин все още ли идва с теб на участия?

– Не, отдавна не пътува. В началото беше до мен постоянно, но после остави това на мен. Аз съм достатъчно силна да се справям сама.

– Как поддържаш баланса между кариерата и личния живот?

– Не е лесно. Но имаме взаимно уважение и компромиси. Това е ключът.

– С компромис ли успяхте да запазите връзката си 18 години?

– Любов, уважение, компромиси – това са неща, които са неизменна част от отношенията на двама души. Ние сме ги имали винаги.

– А каква майка си?

– Добра, но и изисквам. Уча децата да правят всичко с любов и желание.

– Готови ли сте вече за 15 септември?

– Готови сме, защото аз започвам с подготовка по големия концерт, а те – за училище. Всичко трябва да е организирано.

– Спомена концерта. Знам, че заради големия концерт си се пренесла да живееш в София за известно време, така ли е?

– Не мога да живея постоянно в София. Ще се задържа повече заради репетициите, но винаги се прибирам вкъщи. Децата и Галин са ми обещали, че ще идват при мен, когато аз не мога да отида.

– А това пътуване изморява ли те?

– Някак през годините съм се научила да комбинирам пътуването с работа. През това време се занимавам с текстове, слушам музика, давам интервюта, поръчвам си дрехи и обувки. Колата ми е и офис, и малка къща.

– Ти ли си поддържаш социалните мрежи?

– Аз не съм много активна в социалните мрежи. Често получавам критики: „Галена, защо не показваш какво правиш в ежедневието си?“ Но аз предпочитам живата комуникация с хората – на участия, срещи, концерти.

– Така е, лошите примери се копират от хората. След като се вдигна шум за остриганата и нарязана с макетно ножче Дебора, после още няколко мъже остригаха жените си.

– Това са изроди. Лошото е, че остават безнаказани и продължават да безчинстват. Ако правосъдието работеше, последствията щяха да са мигновени. Моята задача е да давам добър пример, а за мен да забавляваш хората е добър пример.

– Ти си постоянно по пътищата, страхуваш ли се от войната, която се води там?

– Това е сериозна тема. Ние сме ощетени от инфраструктурата. Липсата на нормални настилки, дупки, безотговорни шофьори – всичко това е огромен риск. С дългогодишния си опит съм виждала и преживявала много инциденти, включително и няколко пъти на Владая, където гумите ми са се спуквали.

– Какво да очакват феновете ти? Освен, че ще могат да те гледат в „България търси талант”?

– Винаги се нагърбвам с много работа, но сега се фокусирам върху концерта. Държа да кажа, че не съм давала заявки за него, нито интервюта. Искам моите фенове просто да дойдат и да се насладят на музиката, енергията ми и хората, които работят с мен. Датата е 8 ноември, мястото е „Арена 8888 София“. Билетите се изкупиха бързо, но има още малко правостоящи.

– Четеш ли коментари в социалните мрежи?

– Чета, но само на моите страници. Насочена съм към положителното. Стремя се омразата и хейтът да не ме докосват и да не ме превърнат в циничен човек.