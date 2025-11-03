Гергана Стаменова се завръща в „Ергенът“ - този път в новия формат „Любов в рая“

След като стана една от най-запомнящите се участнички в „Ергенът“, Гергана Стаменова отново се връща на екрана - този път в новия романтичен формат „Любов в рая“, където за първи път участничките ще се борят не за един, а за няколко ергена едновременно.

Очакванията към Гергана са високи - зрителите я помнят от предишното ѝ участие, когато впечатли всички не само с визията си, но и с богатите си познания по история, ерудицията и умението да води разговор с класа. Именно това я отличи от мнозина и я превърна в една от най-коментираните дами от формата.

Появиха се и нови слухове около личния ѝ живот - според запознати Гергана е имала близки отношения с попфолк певеца Фики Стораро, но нито един от двамата до момента не е потвърдил информацията. Независимо от това, феновете са убедени, че между тях е имало нещо повече от приятелство, а мистерията около връзката им само подгрява интереса към участието ѝ в шоуто.

Паралелно с телевизионната си изява Гергана стартира и нов музикален проект под артистичното име STAMENOWA - новата ѝ песен вече е факт и набира скорост в YouTube. Парчето е с модерно звучене и показва различна, по-смела страна на Гергана - далеч от типичния образ на участничка в риалити.

Сега тя влиза в „Любов в рая“ по-уверена и по-решителна от всякога. Красота, интелект и амбиция - Гергана Стаменова изглежда готова да се превърне в едно от най-ярките лица на новия сезон.