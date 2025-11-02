Глория Петкова: С Дани ни е супер заедно, но не плануваме сватба Разводът ми все още не е факт, до няколко седмици се надявам да стане https://hotarena.net/laifstail/gloriya-petkova-s-dani-ni-e-super-zaedno-no-ne-planuvame-svatba HotArena.net

Глория Петкова стана известна в цяла България през 2016-а с престоя си в Къщата на „ВИП Брадър”, а впоследствие затвърди популярността си с участие във филми и сериали „Татковци” и „Денят на бащата”. Тази есен пък я гледаме всеки вторник в новото праймтайм риалити „Трейтърс: Игра на предатели”, където изпълнява ролята на праведна. В шоуто на Би Ти Ви тя срещна любовта в лицето на Даниел Петканов – нещо, за което „Уикенд” пръв писа още преди няколко месеца.

Наш репортер се свърза с 34-годишната актриса, моделка и диджейка и я разпита подробно за най-актуалната й телевизионна изява, но й зададе и куп лични въпроси. От отговорите на Глория става ясно как се развива връзката й с Лудия репортер и след колко време ще е факт разводът й.

- Глория, вече няколко седмици сте праведна в риалити формата „Трейтърс: Игра на предатели“. Имахте ли колебания, дали да участвате?

- Не, никакви. С огромно удоволствие приех поканата да участвам. Бях добре запозната с британското и австралийското издания на формата. Знаех, че ще бъде много интересно и нямах търпение да започнем снимките.

- Щяхте ли да се справите добре, ако бяхте предател във формата?

- Ако бях в ролята на предател, щях да се справя брилянтно. Много желаех да съм такава - това може да се види от първите ми интервюта с водещия Владо Карамазов. От друга страна, всичко в „Трейтърс” се случва с причина. Така че не съжалявам, че не съм била предател. Щастлива съм от ролята на праведна, която ми беше отредена, и смятам, че се справих много добре с нея.

- Имахте ли от самото начало подозрения кои са предателите?

- В „Трейтърс” влязох с идеята, че всеки един от другите участници може да е предател и не бива да се има доверие на никой от тях. В течение на играта, след дни на комуникация, разбрах, че някои не биха могли да изпълняват такава роля, и им се доверих. Бях сигурна, че са от праведните.

- Имахте ли трудни моменти в играта?

- Емоционално трудни - не, но чисто физически имах. Един такъв беше носенето на раниците, пълни с камъни. Моята физика не е пригодена за подобни интензивни натоварвания. Хамалогията определено не ми е сила.

- Променена ли сте покрай участието си в „Трейтърс”?

- Чак променена покрай предаването не се чувствам. Горда, доволна и щастлива съм, че успях да докажа, че не се предавам, дори когато ми е много трудно - както беше с физическите задачи във формата. В „Трейтърс” намерих и доста нови приятели, което е страхотно. Смея да твърдя, че съм един от участниците, който е в добри отношения с всеки един от останалите играчи.

- Ако в реалния живот някой ви излъже и предаде, как постъпвате?

- Аз съм човек, който вярва във втория шанс и винаги го дава. Хора сме, на всеки от нас се случва да сгреши. Ако и след получен втори шанс човек отново те предаде, това говори за преднамереност в действията и липса на желание за промяна. За мен такива хора не заслужават вниманието и времето ми.

- Какви са най-актуалните ви професионални ангажименти?

- В момента на преден план ми е актьорството, диджейството и инфлуенсърството. Пътувам много по работа и се чувствам добре. Имам ангажименти с нови модни марки. В началото на следващата година планувам нещо мое, но засега не искам да говоря по този въпрос. Вярвам, че човек трябва понякога да замълчи, да говори за хубавото, едва когато му се е случило. На този етап от живота ми музиката и рисуването са на малко по-заден план.

- Завършила ли сте НАТФИЗ?

- Не, не съм завършила НАТФИЗ. За участие във филми и сериали може и да не си дипломиран актьор. Или ставаш за определена роля, или не. Бях малка, когато отидох за първи път на кастинг и бях одобрена. Оттам тръгнаха моите актьорски ангажименти. В нито един от филмите, в които съм играла, не съм се чувствала притеснена. Интересно ми е да влизам в роли, да живея живота на героините си.

- В България или зад граница прекарвате повече време?

- В България съм си повече. Тук прекарвам доста време с дъщеря ми Анабел. Зад граница излизам само когато е неотложно. Приоритет ми е детето и винаги ще е така. Когато пътувам, майка ми или сестра ми помагат за дъщеря ми.

- Факт ли е вече разводът ви с бизнесмена Методи Велинов?

- Много ми се иска да кажа „да”. Най-вероятно до седмици ще е факт разводът.

- Даниел Петканов е мъжът до вас сега...

- Да, вече на няколко места в социалните мрежи показахме, че сме заедно. Той е мъжът в живота ми. Разбираме се, забавляваме се, прекарваме много време заедно и се чувстваме добре един с друг. На този етап това ни стига. Дъщеря ми Анабел и синът на Дани – Габриел, са почти на една възраст. Само няколко месеца е разликата им и се разбират чудесно.

- Не планувате ли сватба?

- На този етап - не. Отворена съм обаче, при положение че така се стекат обстоятелствата. Страхотно е да събереш близките си и да купонясвате, празнувайки любовта си. Нямам фикс идея за сватба, но ако ми се случи, ще се радвам. Ако ли не, ще го приема съвсем спокойно.

- Какви грижи полагате за външния си вид?

- За съжаление, не спортувам. Бих променила това, ако намеря спорт, който да ми хареса. Храня се балансирано. Имам поставен ботокс - усетих, че е дошло времето да си сложа. Не съм против и разни други процедури и ако настъпи момент, в който почувствам, че се нуждая от тях и че те ще ме направят по-щастлива, със сигурност няма да се поколебая да се подложа.

- Колко пъти сте боядисвала косата си?

- Хиляди. Била съм с всякакви цветове. Естественият ми е риж, въпреки че вече не е толкова наситен. С напредване на възрастта косата губи меланин и цветът се променя. Имам и бели косми и се налага все да се боядисвам.

- Някога притеснявала ли сте се от рижавия цвят на косата ви?

- Да, докъм 7 клас, защото бях различна. Не само заради цвета на косата ми се притеснявах. Слушах музика, която не беше чалга, а това караше децата да агресират страшно срещу мен. Направо си ме анатемосаха. Правеха ми живота черен. Както се сетеха, така ме обиждаха - за външен вид, за поведение... Имаше подмятания от рода на „Махай се оттук, виж се каква си!”, „Отвратителна си!”, „Грозна си!” и още много други. Бях пълен аутсайдер и според връстниците ми не заслужавах да имам приятели и да ходя на рождените им дни. Едно дете, когато е различно, иска да е като останалите и да бъде прието в дадена групичка. Мен обаче ме отблъснаха в момент, когато най-много се нуждаех от приятели. Децата могат да бъдат много, много груби, направо жестоки.

- Случилото се в детските ви години повлия ли ви?

- Дълги години бях против чалгата, без да разбирам защо. Благодарение на сестра ми осъзнах, че причината е в това, че до 7 клас бях реално жертва на това чалга общество, което не ме приемаше по никакъв начин. През годините станах близка приятелка с някои попфолк изпълнители и хора, слушащи музиката им, но винаги когато стане дума за тази общност, изпитвам известна горчивина. Преживяното е оставило в мен белега, че чалгаджите не са мили и толерантни.

- Преди години бяхте пребита жестоко от ваше гадже. Потърсихте ли съдебна отговорност?

- Смятам, че трябва да се говори за насилието и обществото да не премълчава проявите на агресия. На всеки може да се случи нещо такова. Горчивата статистика е, че всяка трета жена в България е била жертва. Иска ми се това да се промени, защото и самата аз имам дъщеря. Опитах се навремето да потърся съдебна отговорност на насилника, но за съжаление, според българското законодателство при липсата на свидетели нищо не може да се направи.

- Колко време ви беше необходимо да се възстановите след преживяното?

- За щастие, нямах нищо счупено от побоя. След преживяното бях заобиколена от приятели и успях да се погрижа за менталното си здраве. Ходих и на терапевт. Беше ми необходима половин година, за да се възстановя.

- Твърди се, че си падате и по жени и че сте успяла да разбиете сърцето на Явор Бахаров, като сте го разделила с Луиза Григорова...

- (Смее се.) Тотални жълти измислици! Не си падам по жени, за добро или за лошо. Абсурдно е дори подобно твърдение спрямо мен. Луиза Григорова я познавам от младежките си години, но никога не съм се интересувала от приятелите й и даже не съм знаела, че са били заедно с Явор Бахаров.