Гонят Валери Йорданов от Народния театър с решение на НЕЛК

Валери Йорданов предупреди, че директорът на Народния театър „Иван Вазов” Васил Василев всячески търси начин да го уволни. Дори и с удари под пояса! Василев официално е поискал ТЕЛК-ът на актьора да се увеличи до 100%, за да не може той да упражнява професията си и да си остане вкъщи на едната инвалидна пенсия.

Това съобщи Йорданов в профила си във фейсбук. Звездата от „Хъшове” и „Караконджул” публикува документа, с който шефът на театъра се обръща към НЕЛК с искане процентът на неработоспособност на актьора да бъде преразгледан. Идеята е ясна – сега Йорданов не може да бъде уволнен от най-престижната трупа в страната, но поради несправяне със задълженията, това е юридически възможно.

„До кога бе, маймунко сбъркана?!? Днес получих уведомление, че моето ТЕЛК решение отново се обжалва пред НЕЛК от едно лице, което продължава да се крие зад маската на институцията. Той не разбра ли, че дори да ме уволни - Валето може да работи всичко и навсякъде? За „мишоци” като него ми е мъчно - къде и как ще ги посрещат след всичко, което надробиха?”, попита Валери Йорданов. Публикацията му предизвика сериозен отзвук и критики към директора на театъра. „Този не разбра ли, че и със 100% инвалидност човек може да работи”, гласят част от коментарите.

Както е известно, актьорът от години живее с диабет, за което има издадено ТЕЛК решение от болницата в град Раковски. Това не е първият път, в който Васил Василев атакува здравния статус на Валери Йорданов. През ноември 2023 г., директорът на Народния театър отново опита да увеличи ТЕЛК-а на Йорданов до 100%. Тогава актьорът написа: „Някой от вас дали е чувал подобна история - за работодател, който оспорва ТЕЛК-а на служителя си, стремейки се да го изкара „негоден” за професията, която упражнява успешно”, попита Йорданов. Преди близо три години жалбата срещу ТЕЛК-а на Йорданов дойде малко след като актьорът получи дисциплинарно наказание, защото е защитавал Александър Морфов във фейсбук. Артистът веднага обжалва дисциплинарката в съда.

Войната между Валери Йорданов и Васил Василев гори от февруари 2023 г., когато режисьорът Александър Морфов бе уволнен, след като надраска с обидни надписи вратата на кабинета на тогавашната пиарка на театъра Велислава Кръстева. Тогава звездата от „Хъшове” и „Караконджул” бе единственият актьор от трупата на Народния, който се осмели да надигне глас в защита на Морфов, въпреки че мнозина тихичко и малодушно споделяха неговото мнение.

От тогава започнаха и проблемите на Валери Йорданов. Той бе свален от няколко хитови постановки на Народния, сред които „Големанов” и „Опит за летене”. Междувременно актьора обяви, че ще играе моноспектакъла си „Караконджул” на сцената на частния „Театро Отсам канала”, което също му донесе главоболия с Васил Василев. „Моноспектакълът „Караконджул” е създаден, продуциран и се финансира изцяло от Народен театър „Иван Вазов”. Заявяваме, че по никакъв начин актьорът не е потърсил съгласието на театъра, нито е поискал разрешение да го представя на друга сцена”, обявиха от „Иван Вазов”.

От там уточниха още, че той е свален от участие в постановките „Хъшове”, „Дон Жуан” и „На ръба” по свое собствено желание, като се е мотивирал с „несправяне и невъзможност да изпълнява изискванията на режисьора”.

„Според думите на самия Валери Йорданов ролята му в „Големанов” се е превърнала в „непосилно и ненужно психическо бреме” и по препоръка от лекар трябва да избягва нервно-психическо напрежение. В молбата си да бъде освободен от задълженията си в спектакъла „Опит за летене” освен възрастови и кондиционни съображения, той посочва и възможността да възникне напрежение между него и режисьора”, посочват от още от „Иван Вазов”.

Наскоро Йорданов публикува финансовия отчет на най-големия театър у нас, от който стана ясно, че той е генерирал загуба от 5,2 млн. лева (над 2 666 000 евро) за миналата година. За това той призова министъра на културата Евтим Милошев да вземе отношение. „Финансовото състояние на Народен театър „Иван Вазов” не се различава от това на целия сектор „Сценични изкуства” в момента, причините за което се дискутират от години. Законодателят е регламентирал как се формира бюджетът на национален културен институт”, отвърнаха от театъра.

Едно е сигурно - битката между Валери Йорданов и директора на Народния театър ще продължи. Поне докато не падне нечия глава, а може би и след това.