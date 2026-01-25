Грозденка от „Черешката“ излизала с Виктор Русинов

Грозденка Владова, която тази седмица участва в кулинарното предаване за звезди „Черешката на тортата“ по Нова тв, е излизала с Виктор Русинов, който с Мартин Николов търсеше любовта в четвърти сезон на риалитито „Ергенът“ на Би Ти Ви.

Пикантният слух се носи, преди Грозди, както я наричат на галено, да го потвърди в подкаста „Джипси Куинс“, който води със сестра си Яница, позната от последния сезон на кулинарното състезание „Хелс Китчън“. Във видеата си двете разискват полезни и любопитни теми, като се стремят да дават добър пример на младите роми и да ги мотивират да се развиват.

„Имаше химия между нас в „Къщата на инфлуенсърите“, но малко след формата всичко приключи“, разкри Грозденка неотдавна за отношенията си с Виктор. Двамата се сближиха в последния сезон на онлайн риалитито, който беше реализиран през есента на миналата година. Докато бяха в шоуто, Грозденка и Виктор отричаха, че изпитват по-силни емоции един към друг, макар че беше очевидно и за съквартирантите им, и за зрителите. „След риалитито, си писахме и излизахме... Но с него сме коренно различни и нещата няма как да се получат – нито от моя, нито от негова страна“, споделяла е младата ромка. Сестра й пък припомни в подкаста им, че Виктор отричал да е излизал с Грозденка. „Аз съм свидетел! Викторе, призна си!“, призовава Яница.

Днес Грозденка върти любов с друг българин, за когото засега е казвала само, че е красив. Много се харесват, но връзката им е твърде отскоро, че младата ромка да разкрива повече за нея. Иска да изчака. Ако отношенията им се задълбочат, Грозди обеща на последователите си в социалните мрежи, че ще им представи гаджето си. Това не е първата й връзка с българин. Грозденка имала такава и с ром, но той бил контролиращ, което никак не й допадало. Така че в бъдеще не се вижда във връзка с ром, а с българин.

Младата ромка, която е племенница на Цар Киро, стана популярна с участието си в риалитито на Би Ти Ви „Островът на 100-те гривни“ през 2024 г., както и като финалистка в конкурса за красота „Мис от Германия“ през 2023 г. Грозденка стигна до топ 5 в конкурса и макар да не спечели, се прослави сред немците като „Джи Джи“. Яница, сестрата на Грозденка, много й помогнала, включително финансово, за да се представи възможно най-добре в конкурса. „Бях готова да работя и 20 часа, за да виждам тази радост в очите й“, казвала е кулинарката, която пък блесна в „Хелс Китчън“. Тя добавя, че с майка им много се гордеели с успеха на Грозденка.

Сестрите са израснали с разделени родители, което „в нашето общество“, както са обяснявали, визирайки ромската общност, не се приемало добре. Или може би просто е рядкост. Преди да се разделят, родителите им работели в Гърция, а за сестрите се грижела баба им в Лом. Момичетата напуснали родния си град през 2009-а. Първо заживели с майка си в Италия, а по-късно се преместили в Германия, където прекарали 10 години. Покрай живота в чужбина, Грозденка понаучила английски, с който пък сестра й още се бори. И двете обаче говорят перфектно италиански и немски. „Чужбина ми даде много, най-вече възпитание“, споделяла е Грозденка и е давала пример - как да се държи с хората, че трябва да уважава мнението им. Освен това, тя и със сестра й станали много дисциплинирани.

В началото, когато се преместили в Германия, им било много трудно. Живеели в просторна квартира, към която имало и гараж, но пък нямали никакви мебели. Цяла година сестрите и майка им спели на надуваем матрак, който бил спукан, така че сутрин се събуждали на пода. Яница успяла да се ожени за български ром, с когото обаче се развели. Покрай връзката си с него, кулинарката научила 2 и 200, както и че няма „безплатен обяд“. Двамата живеели в глад и мизерия. Той не работел, а тя взимала 400 евро като разносвач на вестници. Почти не им оставали пари за храна, но не взимали социални помощи.

Един ден мъжът на Яница предложил да вземат телефони и телевизор на изплащане - не за да ги ползват, а за да ги продадат. Запазили само телевизора. С парите от продажбата на телефоните поживели безгрижно, но твърде за кратко. Все пак трябвало да ги изплатят, а и съпрузите се изпокарали. Бившият мъж на Яница взел телевизора, както и колата й, и си тръгнал, обявявайки, че се разделят. В следващите месеци кулинарката изплащала и телевизора, и телефоните, които явно са били на нейно име.

Яница все пак успяла да се интегрира в Германия. Взимала близо 4000 евро заплата като мениджър на ресторант, а на „черно“ работела като разносвач на пици. Сестра й Грозденка пък работела в бюро за залагания и също разнасяла пица по домовете. Последно се знаеше, че Грозденка учи за автомобилен механик. Яница пък наскоро се похвали, че тази година иска да вземе сертификат от кулинарна академия.

Сестрите са в България от есента на миналата година, като изглежда засега възнамеряват да останат. Грозденка обаче не се зарича, че няма да се върне в Германия. Тя и сестра й засега се чувстват добре в родината си и се развиват успешно като инфлуенсърки,

Била сгодена за мароканец

Грозденка била сгодена за мароканец с 12 години по-възрастен от нея. Въпреки че връзката им била сериозна и много се обичали, младата ромка се решила на разлъка, когато се сблъскала с неприемливи за нея порядки в родината на любимия си.

Джиджи, както е популярна в Тик-ток, и мароканецът се запознали в Германия, където той е роден, а пък тя живееше доскоро със семейството си. „Той много ми повлия“, споделяла е Грозденка. Мароканецът непрекъснато й повтарял, че е много умна и красива, не трябва да скромничи или да си мълчи, вместо да отстоява мнението си. С времето Грозденка наистина се променила, а заслугата за това била на бившия й годеник.

Двамата стигнали до раздяла, малко след като се сгодили. „Той започна, че децата ми ще бъдат мюсюлмани, че няма да ядат свинско месо... Аз обичам децата и не искам да им слагам лимити. Ако искат да ядат свинско, кой си ти, че да им казваш, че не може?“, коментира Грозденка разпалено.

Съвсем се отдръпнала от годеника си, след като гостували на семейството му в Мароко. Щом се запознала с тамошните порядки, била сигурна, че няма как да свикне и да се съобразява с тях. Докато били в къщата на бъдещата й свекърва, ромката трябвало да внимава как се облича. Дори навън да било горещо, близо 40 градуса, приятелят на Грозденка я подканял да избере дреха с дълги ръкави. Причината била, че дясната ръка на ромката е покрита с гигантски татус. „И ми дойде малко в повече. И си викам: „Добре, аз какво правя?“. Или ме обичаш и ме обичаш такава, каквато съм“, споделя Грозденка.