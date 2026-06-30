Гущеров проговори: Светлана ми изневеряваше пред очите на дъщеря ни! Притежавам фотоси и локации, разкриващи изневерите на бившата ми https://hotarena.net/laifstail/gushterov-progovori-svetlana-mi-izneveryavashe-pred-ochite-na-dashterya-ni HotArena.net

Бях й верен през целия брак, докато съм жив, няма да й простя

"Светлана ми е изневерявала с друг мъж пред очите на майка й и дъщеря ни!"

Това призна ексклузивно пред "България Днес" бизнесменът Христиан Гущеров за безцеремонните похождения на бившата му любима. Милионерският наследник си спомня с тъга как преди години жена му го оставя сам на Коледа с три от отрочетата им под претекст, че ще ходи на фризьор. Истината обаче била съвсем различна - Светла се срещнала с любовника си, и то пред очите на голямата им щерка Анелия.

По време на брака им Гущеров изтърпява много

"На най-светлия празник отиде при мой служител, за да вземе пари - уж за да си правят прически с майка й. През цялото това време обаче е била с друг мъж. Как да простя на такава жена, която съм уважавал, обичал и гледал като принцесата на Монако, а се е отнесла по този начин с мен?", емоционален е синът на Добромир Гущеров.

Откровението идва по повод твърденията на плеймейтката, че по време на отношенията им Христиан е спал с нейни приятелки. Самият той определя думите й като брутална лъжа.

"Кои са тези приятелки? Имат ли имена и снимки? Има ли нещо вярно във всичко това, което казва тя? Призовавам да пусне компромати с мен! Направо я умолявам!", апелира бившият на Василева, продължавайки все така разпалено: "Аз притежавам фотоси и локации, разкриващи изневерите на Светлана! И мога да кажа на 100%, че по време на брака ни съм бил с нея 24/7. Моят морал и любов никога не са ми позволявали да прелюбодействам", категоричен е Гущеров.

Бизнесменът отдавна стига до извода, че майката на децата му е патологичен лъжец.

"При нея се е получило някакво изкривяване. Вече не знае в каква реалност живее. Давам прост пример - закъсняваме за среща, тя се обажда и казва: "Аз съм на 5 минути", в същото време на навигацията пише 50. Всяка дума на Светлана е лъжа. Те живее в неистинност. Затова остана с толкова малко хора около себе си", допълва огорченият мъж.

Христиан споделя, че бившата му има проблеми с алкохола

Според него психологическата нестабилност на блондинката до голяма степен се дължи на проблеми с алкохола.

"Всеки знае за тях. Все пак не са много столичните заведения. Ясно им е на хората и как се изхранва от обяд до зори, като няма един ден трудов стаж. Тя е неграмотна - не може да пише и чете, дори няма подпис", твърди експоловинката на фолкиконата Мария.

В свои интервюта Светла неведнъж е споделяла, че след раздялата им печели пари от инфлуенсърство и реклами. Напоследък успех жъне и нейният бранд за пижами, които са абсолютен хит сред ВИП дамите.

"Тази фирма аз съм я създал, тъй като по време на COVID-19 хората бяха изцяло вкъщи. Тогава Светлана искаше да се занимава с нещо и й помогнах. Идеята бе, че човек, когато не може да излиза навън, си взима неща, които да облича вътре. Кой финансира този бизнес в момента - не мога да кажа, но в търговското дружество фигурираме двамата", каза още Христиан.

Повече от година бизнесменът е разделен с децата си

Най-тежко от цялата ситуация бизнесменът преживява факта, че вече повече от година не се вижда с наследниците си. По думи на Василева Гущеров не дава пари за тях и само от време на време се среща с двете по-големи деца - Анелия-Добромира и Добромир. По-малките не го интересуват и дори са забравили, че имат татко.

"Това вече е върхът на наглостта! Да, Анелия и Добромир ги виждам много рядко - говорим за два пъти в рамките на година. Кристиан и Валентина не съм ги срещал от година и няколко месеца поради простата причина, че майка им не ми позволява. Казвам ви честно - наистина ми кипна! Не може някой да милее денонощно за децата си, а ти да казваш, че не ги иска. Няма по-мило нещо от тях. Липсват ми всеки ден", опровергава милионерският син.

На този етап между съпрузите все още тече бракоразводно дело. Гущеров отказва да даде развод на бившата си заради огромната издръжка, която му иска.

Христиан с дъщеря му Анелия-Добромира

"Ако става въпрос за децата ми, е е едно, но в случая тези средства няма да отидат за тях, а за да живее Светлана на мой гръб. Затова спрях да й пращам пари", аргументира поведението си Гущеров.

В цялата бурна ситуация мъжът не търси мъст, а справедливост.

"Искам нормалност, не попечителство. Съдебната система обаче е направена така, че винаги да е в полза на жената. Въпреки това няма да се откажа да виждам децата си, защото те са всичко за мен. Дано успея! Ако ли не, ще помоля майка ми да поиска да вземе попечителството", заканва се таткото на четирима мъници.

За Гущерови връщане назад няма

За финал Гущеров изрича тежко обещание - пред читателите и пред себе си:

"Докато съм жив, няма да простя на Светлана! Няма как да се помиря с човек, който ме изостави и спи всяка вечер с различни мъже. Няма път обратно за нашите отношения", непреклонен е наследникът на една от най-влиятелните фамилии у нас.

(Редакцията е готова да публикува и мнението на Светлана Гущерова по темата.)