Искрата и Дара Екимова вече не крият, че са гаджета

Голяма крачка направиха тази седмица Искрен Тончев, известен като Искрата, и Дара Екимова. Двамата вече не се крият, че са гаджета, след като бургазлията обяви връзката им. До този момент двамата говореха за половинките си без имена, макар че в музикалните среди открай време се носеха слухове, че дружбата им се е задълбочила. Дали наистина имат връзка все пак беше под въпрос даже, след като изпълнителите пуснаха свои снимки от общи пътувания. Причината е, че Искрата и Дара се познават от години и неведнъж са работели заедно.

„Преоткрихме се по нов начин”, сподели Искрата в подкаст. Композиторът, който е и продуцент, припомни, че преди години с Дара работели заедно. Той бил до нея, когато тя направила първите си по-големи крачки в музиката. Двамата имат и два общи хита „Sagapao” от 2019 г. и „Apology” от 2020 г.

В един момент пътищата им се разделили, но останали приятели. Това лято двамата излезли тъкмо като стари другари. Отишли в столичен клуб и в разгара на вечерта неочаквано и за двамата се целунали. Тъй като са приятели отдавна, Дара и Искрен прескочили опознавателния етап и бързо установили, че и като двойка общуват много добре и имат сходни виждания. Това пък, че са в музикалния бизнес, много им помагало. Не се сърдели, когато някой от двамата трябвало да работи до късно или пък имал по-натоварен график в даден период. Проявявали разбиране един към друг и дори не спорели. До голяма степен заслугата за това е на Искрата, който е по-голям. По негова инициатива с Дара следвали метод на комуникация, при който си казвали истината, без да се нападат. „Има ли значение дали съм прав, ако тя се чувства зле от спора ни”, даде пример Искрата при скорошната си медийна изява.

Още през август двамата се показаха заедно в инстаграм, но феновете им едва ли са се усъмнили, че са повече от приятели. Последваха още кадри, с които певците загатваха, че са пътували заедно. В началото на ноември Искрата и Дара публикуваха в социалната мрежа снимки от поредната си обща ваканция, която беше в Испания. Тогава вече за всички стана ясно, че са двойка.

23-годишната певица е от София и е дъщеря на ПР-ката Ива Екимова и покойният музикант Димитър Екимов, фронтмен на група „Сленг”. Искрата пък е от Бургас, има брат Верен и родителите му са пастори в християнска църква. В семейството им няма професионални музиканти, но Искрен е казвал, че е наследил музикалния слух на баща си. Той го запалва и по бокса, който преди години изиграл решаваща роля за промяната на Искрен. Певецът е изтъквал, че родителите му задали моралния компас в живота. „Видял съм в тях пример на християни, които живеят в истинския смисъл на думата това, което казват”, споделял е Искрата. Той нито веднъж не ги е чул да изричат груби думи или да лъжат. Цигарите и алкохолът пък са им непознати. Искрен обаче пробвал и двете. Що се отнася до религията, той винаги се е водил от любопитството си. Искрен, който обиква музиката още като дете и експериментира с различни инструменти, е разучавал будизъм, ислям и суфизъм. Интересувал се е и от философски течения като стоицизъм, индийски и индиански мъдрости. „Какво ли не прочетох”, коментирал е Искрата с усмивка.

До 6 клас той бил примерно дете, отличник и даже знаменосец в училище. Със задълбочаването на пубертета обаче, Искрен поел в различна посока. Той обвинява за това тъкмо бушуващите тогава в него хормони. Започнал да излиза с престъпници и правели само глупости. Искрата не е издавал какви, но пък и не е признавал да е извършвал незаконни дейности. Казвал е обаче, че движил с бургаски батки 4-5 години. „Откъснах се преди да стане късно. Някои от тях завършиха по затворите, други си отидоха”, споделял е Искрата.

Трансформацията му започнала, когато получил усложнения в резултат на счупване на носа. Той се контузил на тренировка по бокс. Претърпял операция, но скоро станало ясно, че проблемът не е решен. Гласните му струни били засегнати до такава степен, че Искрата изпитвал болка и почти не можел да говори в продължение на две години. Това, казвал е той, променило възприятието му за света. Искрен напразно обикалял специалисти, но подобрение не настъпвало. Той станал по-вглъбен, спрял да излиза с компанията си и даже не общувал много. Освен че му било трудно, подобно усилие му причинявало болка.

Искрен не се поддал на отчаяние и депресия. Макар че от дете е запленен от музиката, а и от бийтбокса, който практикува от 13-годишен, Искрата преценил, че е най-добре да стане софтуерен инженер. Професията не изисквала да говори кой знае колко и предполагала възможност да изяви креативността си. Една година той се занимавал с математика и програмиране, а в малкото си свободно време четял литература, посветена на алтернативната медицина. Опитвал да си помогне сам, след като редица лекари не успели да върнат гласа му. Повлиян от прочетеното, спрял всички вредни навици – не само цигари и алкохол. Спрял да употребява и захар, и млечни продукти. Направил гладолечението на Лидия Ковачева, гладувайки по 16 часа. Следвайки принципите, за които прочел, той вярвал, че с режима помага или поне не пречи на тялото си да се справи само с проблема.

За по-малко от година Искрата върнал гласа си и отново се върнал към страстта си – музиката. На 19 години той започнал да прави бийтове и се премесил в София. На зрителите на Би Ти Ви е познат с участието си през 2016 г. в „България търси талант”, в което беше един от финалистите. След това Искрата подписа договор с продуцентската фирма на Влади Ампов-Графа и представи дебютната си песен „Много добре”. Оттогава Искрата се изявява не само като певец, но и като композитор и музикален продуцент. Работил е с Графа, Сантра, Жана Бергендорф, Дара, Атанас Колев, Павел и Венци Венц, Михаела Филева. Искрата е и автор на музиката на „Кекс” на Папи Ханс.