Гаджето на Ричард Величков: Той подходи с уважение към мен

„Ричард вярва в мен повече, отколкото аз самата вярвам в себе си."

С тези откровени думи попфолк певицата Жасмин описва мъжа до себе си Ричард Величков, който за нея не е просто партньор, а опора и вдъхновение. Любовта между фитнес инструктора на княгиня Калина и изпълнителката на фолклорни песни започва тихо, далеч от показността, но остава дълбока и истинска. Хубавицата говори за половинката си не като за публична фигура, добила известност, и като риалити герой в „Биг брадър", а като за мъж, който й дава подкрепа и увереност в себе си, пише "България Днес".

„Ричи ме кара да не се отказвам и да давам най-доброто от себе си и като жена, и като артист", разказва варненката за отношенията си с треньора и Мистър София 2018. Двамата се запознават на нейно участие момент, който се оказва съдбовен: „Подходи към мен изключително възпитано и уважително. Това направи силно впечатление. Оттогава не сме прекъсвали комуникация", спомня си изгряващата попфолк звезда, която вече има успешен дует зад гърба си с диджей Дамян „Всичко заслужавам“.

Жасмин е категорична какво я е спечелило в симпатичния фитнес инструктор: „Той е интелигентен, много възпитан и отговорен. Държи на думата си обещае ли, го изпълнява. Това е изключително важно за мен". Според чаровната брюнетка образът му често е погрешно възприеман. „Хората, които не познават Ричард, имат грешна представа. Истината е, че той е изключително добър човек, който би помогнал на всеки." Наред с любовта музиката остава основният двигател на лъчезарната дама. Жасмин е на сцена от дете и не крие, че преживяванията й се отразяват директно в песните й: „Любовта е двигател, особено за нас, креативните личности. Както споделените чувства, така и любовните терзания са в основата на всяка красива песен".

Тя пише текстовете си сама и го приема като лична мисия: „Писането е моята терапия. Когато съм тъжна, разочарована или ядосана, изливам всичко на лист хартия. В такива моменти думите сами се подреждат".

Коледните празници за Жасмин тази година ще бъдат по-тихи и семейни: "Работя, когато хората празнуват, но държа много на семейството си. Затова ще прекарам Бъдни вечер и Коледа в родния ми град Варна с най-близките, а след това ме очакват участия в различни градове". За коледния подарък на Ричард красавицата остава загадъчна: „Подаръкът е тайна да не разваляме изненадата".

Певицата отправя и своите пожелания към публиката и читателите ни: "Желая здраве щом човек е здрав, може да постигне всичко с дисциплина, упорство и работа. Нека вашите читатели имат светли коледни и новогодишни празници, щастливи мигове, късметът да е с тях и да сбъдват мечтите си с лекота!".