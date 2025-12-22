Лилана си спасява поршето! Комиситята отказа да го конфискува

Певицата и бизнесдама Лиляна Деянова, известна като ЛиЛана, спасява поршето си! Софийският апелативен съд отхвърли иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за конфискация на тузарската кола и суми по сметки, научи „България Днес".

Комисията „Антимафия" подпука бившата певица през 2020 г. като част от разправата на прокуратурата хора, приближени около магната Васил Божков. ЛиЛана беше арестувана и обвинена, че с бизнес партньора й Мартин Димитров и брат й - бийтбокс шампиона Александър Деянов-Скилър, са участвали в престъпна група за източване на европейски фондове по програмата „Иновации и конкурентоспособност".

Според прокуратурата обвиняемите са усвоили незаконно над 2 млн. лева, но сумата може да се окаже и по-голяма, защото част от материалите били отделени в друго производство. Каква е съдбата им, не става ясно.

В хода на разследването са били проверени 11 договора за европейско финансиране за близо 5 млн. лева, сключени с контролирани от групата фирми. След акцията на ДАНС и прокуратурата са били върнати парите по 4 от тях, три са били прекратени, без да са плащани пари, а за останалите три има назначени експертизи.

Установено беше, че контролирани от групата дружества, повечето от които без реална дейност, са кандидатствали за покупка на софтуерни продукти, вписвайки неверни данни в документацията. Впоследствие разследваните дружества декларирали покупка на въпросния софтуер от чуждо юридическо лице. То било регистрирано от участник в престъпното сдружение и нямало търговска дейност", посочват от прокуратурата. Оттам уточняват, че активът по един от проектите е дрон, който бил произведен в Китай, а не от фирмата на ЛиЛана, която е получила финансиране, за да го разработи.

По това дело Деянова беше задържана близо 4 месеца, след което остана под домашен арест. На брат й Александър беше определена парична гаранция, но той отказа да я внесе като знак на протест срещу обвиненията. Дори отиде сам пред ареста, но разследващите не пожелаха да го закопчаят отново и той остана на свобода. След образуването на делото от закритата вече спецпрокуратура уведомяват КОНПИ, които завеждат иска за конфискацията. В него включват колата и около 126 бона суми по сметки на дружествата на ЛиЛана. От документи по делото се разбира, че лъскавият автомобил е модел 2016 г., като певицата го е купила година по-късно за скромната сума от 46 хил. лв. от дружество. Малко преди това колата е била предмет на прехвърлителна сделка за сумата от 145 хил. евро.

Един от основните въпроси по делото за конфискация е стойността на поршето. Вещо лице определя, че към момента на обвиненията цената му е паднала докъм 180 хил. лева. Тъй като спортната кола е иззета от разследващите, експертът повдига въпроси, свързани със съхранението и необходимите грижи за запазване на техническото състояние на автомобила, когато той е предмет на обезпечение.

Наред с автотехническата експертиза посочва, че автомобилът следва да бъде държан в закрито охраняемо помещение, което да го предпазва от атмосферни влияния и посегателства. За запазване на техническата изправност е необходима регулярна поддръжка на акумулаторната батерия, периодична смяна на филтри и масла, както и периодично привеждане на двигателя в работен режим.

За целта са нужни около 150 лева месечно за наем на помещение, около 1134 лева годишно за труд и консумативи, както и дребни суми за гориво и ток. Общо на година ще трябват близо 3700 лева, изчислява вещото лице. Той отчита, че първоначално ще се наложи да се вземе оборудване като зарядно, покривало и стойки за облекчаване на натоварването върху гумите. След петата година е възможно да се появи необходимост от подмяна на акумулатора, предупреждава специалистът. Счетоводители са анализирали доходите певицата, превърнала се в бизнесдама. По техните изчисления приходите са с превес над разходите, което означава, че няма несъответствие. Според закона конфискация може да се постанови, когато пасивите са повече от 150 бона.

По делото са изследвани възстановени суми от търговци по нереализирани или върнати онлайн поръчки, лихви по депозитни сметки, дарения от майката на певицата, суми по граждански договори с търговци, възстановяване на използвани лични средства в търговско дружество и т.н. Пред магистратите проговорил бащата на Лилана – известният доктор и водещ Христо Деянов. Той разказал, че дъщеря му се е занимавала активно с артистично-изпълнителска дейност около 2010 г., като подобна дейност е упражнявала и преди този период. По думите му тя е била рекламно лице на големи компании, а възнагражденията, които е получавала във връзка с тези ангажименти, били значителни.

Тъй като в този период тя не е разполагала с фирма, необходима за получаване на плащания от корпоративни възложители, хонорарите са били превеждани по банковата сметка на неговото дружество. Деянов теглил средствата от фирмената сметка и ги е предавал лично на дъщеря си, която била действителният получател на възнагражденията.

Деянов пояснява, че плащанията от големите компании задължително са извършвани по банков път, но в артистичните среди е било обичайно част от възнагражденията да се изплащат и в брой. Лилана не е имала банкова сметка по това време, поради което се е наложило използването на неговата фирма като посредник. Не си спомня точно кога тя е регистрирала свое собствено дружество.

Предвид, че разходите на певицата не надвишават приходите, две съдебни инстанции отрязват претенциите на КОНПИ. Комисията е осъдена да плати 8 бона на ЛиЛана за разноски по делото.