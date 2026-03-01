ИСТИНАТА! Мъж ли е пияната Ивана от „Ергенът”?

Ивана, една от участничките в сезон 5 на „Ергенът“, се появи за по-малко от минута на екрана, но успя да се превърне в най-обсъжданата дама в първи епизод на риалити формата. Ивана е руса, със сини очи и демонстрира завидно самочувствие по време на представянето си в предаването.

„Здравейте, аз съм Ивана, но от 5 клас всички ме наричат Ива. Идвам тук, за да намеря любовта“, бяха думите, с които колоритната дама се представи. Това, което направи силно впечатление не беше външният й вид, а начинът, по който говори - изказът й не беше ясен, а на моменти дори се препъна и затрудни да изговори някои думи. В риалити формата тя участваше, за да спечели сърцето на 36-годишния Кристиян Генчев, който има зад гърба си неуспешен брак в САЩ.

„В Крис ми харесва това, че е целеустремен, че преследва своите цели и че е амбициозен“, категорична е Ивана, заявявайки твърдо какви мъже й допадат. Зрителите обаче станаха свидетели на нещо, което ги заинтригува повече от това какви мъже харесва благоевградчанката. Зад кадър се чува разтревожен глас, който я пита дали се чувства добре и има ли нужда от вода и кафе, както и дали е празнувала до късно миналата нощ. На всички въпроси 27-годишната блондинка отговаря отрицателно. На въпроса „Вино или твърд алкохол?“ обаче Ивана се пречупва и казва „Шампанско“. Поведението на Ивана успя да смути дори и Мартин Николов, който беше един от тримата ергени в предишния сезон на формата, както и неговата половинка Йоана, които са специални коментатори в настоящия сезон. „А, стига, бе, човек!“, възкликнаха възмутено двамата, след като изгледаха представянето на Ива.

По-притеснителният момент дойде, когато Ивана трябваше да се срещне със снахата и брата на нейния избраник измежду тримата ергени. Столът срещу тях остана празен, а вместо нея се появи водещият Наум Шопов, който се дойде вместо нея, за да внесе повече яснота за ситуацията, която е прецедент в „Ергенът“ – участничка не се явява за среща. „Както виждате, аз не приличам много на Ивана. Няма я, не можем да я намерим. Според нас снощи тя е празнувала. Обиколих навсякъде и я няма". „Честито за отговорните поведения и жени“, каза снахата на ергена Крис, която автоматично изключи Ивана от надпреварата за сърцето на 36-годишния Генчев.

27-годишната мома от Благоевград набързо приключи участието си в „Ергенът“ 5. За нея беше съобщена оскъдна информация, в която липсваше образование, професия, интереси. Вместо това зрителите станаха свидетели на неадекватност и объркване, както и недостатъчно ясен изказ, за който беше заподозряна употребата на алкохол.

Ивана, или Ива, както й казват накратко, е родена на 14 август 1998 г. Фамилията й е Клепова. От Благоевград е, но живее в София. През 2019 година участва в конкурса „Мис Плеймейт“. Завършва езикова гимназия, след което следва бизнес мениджмънт в Шефилдския университет. Като малка мечтае да стане актриса и точно тогава усеща, че призванието й е „да блести под прожекторите“. Споделяла е, че одобрява разкрасителните процедури и хирургическата намеса, но направени с мярка. През 2019 г, преди участието й в конкурса „Мис Плеймейт“ заявява, че възнамерява да си сложи силикон. Малко по-късно блондинката от Благоевград е уголемила бюста си, видно е от снимките й в инстаграм.

По време на краткото й участие в „Ергенът“ не успяхме да видим какъв е личният й стил, но в социалните мрежи Ива Клепова обича да публикува снимки с тоалети в класически цветове – черно, червено и бяло. Дрехите, които предпочита, са загадъчни – прилепнали дълги рокли, къси рокли с ефектни акценти като пера, както и топове с дълбоки деколтета. Сред любимите дестинации на благоевградчанката са Испания, Гърция и Обединените арабски емирства. В ОАЕ любим й е Дубай, който беше добавен като информация при представянето й в предаването, без да става ясно дали тя живее и/или работи там.

Блондинката признава, че харесва мъже, които знаят как да се държат с една жена. И макар да няма определен типаж, добрата физика и мускулатура са за предпочитане. Ивана е на мнение, че еднополовите бракове в България трябва да се узаконят, така както е на много други места по света. Това още повече засилва слуховете, че Ивана е родена като Иво и е малко като Ивонне Рей.