Ивка Бейбе ОТКРОВЕНА на 100%: В живота си имам и мъж, и жена, но се усещам празна

Ако човек има смартфон в джоба си, няма начин да не знае коя е Ивка Бейбе. Красивото миньонче е топ сензацията на българския интернет, епизодите на подкаста й са със стотици хиляди гледания. Г-ца Иванова често коментира със събеседниците си сексуални теми, но въпреки скандалното съдържание атмосферата в онлайн предаванията й е изключително приятна и отпускаща – досущ като в легендарния „Нощен хоризонт” на БНР.

Репортер на „Уикенд” откри Ивка в Испания и я разпита за всичко най-важно в живота й. В хода на разговора стана дума и за паралелните й интимни отношения с мъж и жена, и за травмите й от детството, и за силикона в гърдите й. Обсъден беше и упоритият слух, според който през 2026-та чаровницата от ютюб ще участва в „Хелс Китчън” и „Биг Брадър”.

- Ивка, къде ви откривам? С какво се занимавате там, където сте сега?

- В момента съм в Испания, където уча маркетинг и мениджмънт. Навремето кандидатствах по програма „Еразъм+”, но не ме приеха, а през 2025-а се класирах с много висок успех. В България карам висше и за пиар, но досега съм изкарала само 3 години. Ще се стегна и ще завърша.

- Как успявате хем да учите в Испания, хем правите прочутия си подкаст?

- Прибирам се през 2 седмици в България, което в интерес на истината ми идва малко в повече. Тази година времето ми минава предимно в полети от България до Испания и обратно. Отделям повече време за пътуване, отколкото за срещи с мъже (смее се). Прибирайки се в България, успявам да заснема по 3-4 епизода за „Ивка Бейбе подкаст” и обучението ми в Испания по никакъв начин не пречи на работата ми. Хората дори не разбират, че не съм си постоянно в България.

- Как се роди идеята за подкаста ви? Кой е най-трудният ви събеседник?

- Любо Жечев ме покани да направим подкаста заедно. Първо му казах, че не съм сигурна, че мога да говоря повече от петнайсетина минути, но седнахме, пробвахме и така започна всичко. Много ми беше трудно, когато в подкаста ми Азис задаваше въпроси на мен. Не съм свикнала да отговарям и не обичам някой да ме човърка - това е и причината много рядко да приемам да давам интервюта.

- Защо станахте някак по-мека и намалихте провокациите?

- С напредване на годините станах много по-мека, по-блага и смислена. Бях доста вулгарна преди, изключително дори. Сега, когато гледам свои стари записи, се питам: „Какви ли топки съм имала тогава, та да задавам тези въпроси?”. Прекалявала съм направо. До днес си бера гайлето от вулгарността и провокативното ми поведение. Сега изчиствам имиджа си и се опитвам да покажа, че мога да дам и смислени неща. Старая се да покажа, че имам много повече качества от това просто да приказвам за секс. Гледам да вкарвам и друга тематика, но за съжаление, зрителите ми показват, че искат да се говори за секс.

- Бихте ли приела да бъдете водеща на телевизионно предаване?

- Да, но ако работя с моя екип. Смятам, че някои от телевизионните предавания определено имат нужда от освежаване. Хора като мен определено могат да им помогнат.

- Работите ли по някой нов проект?

- Догодина ще стартирам сериал, който ще се излъчва в ютюб. В момента водим преговори с професионален актьор и силно се надявам да се съгласи. Ще има и други артисти, но в момента не мога да кажа нищо повече.

- Твърди се, че ще бъдете една от участничките в „Хелс Китчън 2026” и че сте поискала много висок хонорар, за да влезете в „Биг Брадър”…

- Много ми се иска да е истина и да съм сред участниците в „Хелс Китчън”, но уви, не съм. От „Биг Брадър” не са ми предлагали да вляза във формата. Ако се стигне до такъв разговор, със сигурност хонорарът ми ще бъде висок. Приема ли да вляза в риалитито, ще се наложи да стоя минимум два месеца в Къщата и това ще повлияе на другите ми ангажименти. „Биг Брадър” определено ми е любим формат. Обичам го и искам да участвам, но цената ми за там е различна.

- А мислила ли сте да потърсите любовта в „Ергенът”?

- Зависи кой ще е ергенът (смее се). По-скоро като водеща бих влязла там. От всички сезони досега най-много ми харесва първият ерген - Виктор, който вдигна много високо летвата. В сегашното издание - „Любов в рая”, ми допада заснемането и реализицията, но не подкрепям поведението на част от момичетата. Силно се надявам след края на предаването те да успеят да материализират популярността си по някакъв техен си начин.

- Бяхте участничка и водеща в „Диви и красиви”, когато форматът се излъчваше онлайн. Защо ви нямаше в телевизионния сезон тази година?

- Продуцентите просто не успяха да понесат тежестта на Ивка Бейбе. Не можаха да преглътнат това, че трябва да се появя и като лице на телевизионното издание на формата. Това обаче ще се случи рано или късно. Един ден ще бъда водеща, това е повече от сигурно.

- Какво сте работила през годините?

- Работя от 15-годишна. Първо бях рецепционистка в СПА в Кранево и заплатата ми беше 550 лева. След това съм правила наргилета в наргилебар. Била съм и сервитьорка на плажа. Идвайки в София, започнах работа в туристическа фирма като маркетолог, а след това и в брокерска агенция. В един момент се озовах в дигиталната агенция, в която продължавам да работя и до днес. Била съм и репортер в „Плаза”, като първият ми хонорар беше 380 лева. Тогава се чувствах прекрасно. Отидох и си купих лампичка за камерата.

- Какви са отношенията ви с пианиста Евгени Генчев – вторият ерген от едноименното риалити? Той, за разлика от вас, твърдеше, че не сте имали никаква връзка. Страдахте ли при раздялата ви?

- В абсолютно никакви отношения не сме. Не съм разочарована от него, по-скоро смятам, че той се е появил в живота ми, за да ми даде урок, който ще ми е полезен за цял живот. То не беше точно раздяла между мен и Евгени. Просто аз спрях да комуникирам с него, с което сложих край на отношенията ни.

- Има ли мъж в живота ви? Мислите ли за създаване на семейство?

- В живота ми има и мъж, и жена. Всичко е преходно на този свят. И мъжът, и жената до мен знаят за другия. Аз съм откровена до болка и винаги всичките ми карти са на масата. Не си позволявам лъжи, защото не мога да строя крепост от кал. Тотално съм се фокусирала в работата и кариерата си. Напоследък се чувствам самодостатъчна, което даже малко ме плаши. Имам и моменти, в които се усещам празна. Досега не съм срещнала човек, който така силно да ме разтърси, че да започна да мисля за брак и деца.

- Вървеше мълва, че сте искала да правите тройка с Наско Колев и Лидия, а сте предлагала и секс на Галена...

- Правила съм тройка, но това за Наско и Лидия е абсолютна лъжа. С Галена само сме се шегували, било е майтап. Не е ставало въпрос за секс наистина.

- Откога харесвате и мъже, и жени?

- От малка. Бях на 16-17, когато за първи път бях с мъж, а след това и с жена. Повече е опитът ми със силния пол. Имала съм само две жени в живота си, като съм ги обичала и ги обичам и до днес и двете. Такива чувства не могат да изчезнат, дори когато в даден момент пътищата се разделят.

- Страдала ли сте в любовта?

- Да, но в страданието си съм направила най-красивите неща в професионалния си път. Плакала съм в такива периоди, с дни не съм излизала. Стигала съм дотам, че съм изхвърляла всички дрехи, които са ми били подарени. Емпатична съм и много емоционална и тежко понасям всяка раздяла. Ако обаче трябва да сравня разделите с гадже и приятел, винаги ми е била по-трудна втората.

- Ревнива ли сте?

- Не съм изпитвала това към мъж от 5 години. Забравила съм малко да ревнувам.

- Важно ли ви е човекът до вас да е в добро финансово състояние?

- Предпочитам да е по-състоятелен финансово от мен, защото съм работещо момиче и ако аз изкарвам повече пари, той няма да се чувства добре – ще бъде смачкан от това, че днес си позволявам да отида в Барселона, утре в Бали и т.н. Не искам да му харча онова, което е спечелил, просто желанието ми е да бъде мотивиран да твори, да гради, да прави империи.

- Най-дългият период, в който сте била без партньор?

- И сега не мога да кажа, че имам партньор до себе си. Въпреки че в момента съм и с мъж, и с жена, не се чувствам обвързана. Просто с хората, за които споменах, имаме някакви отношения. Последната ми сериозна връзка беше през 2023 г. Оттогава не съм срещала човек, който да ме подпали.

- Случвало ли се е популярни личности да ви предлагат пари срещу секс?

- Да, но не съм приемала никога такива оферти. Смятам че почти всяка една жена в средите, в които се изявявам аз, е получавала неприлични предложения от политици, знаменитости и хора на високи позиции.

- Как реагираха майка ви и вторият ви баща, когато разбраха, че си падате и по жени? Шокирани ли бяха?

- Никак не реагираха, ако трябва да съм честна. И двамата знаят, че съм на 100 процента откровена. Майка ми благодари, че съм й споделила, и темата беше приключена.

- Как са майка ви и пастрокът ви, който ви е отгледал?

- Майка ми е супер. Вълнува се за всяко мое нещо. Вторият ми баща си живее с мама. Чуваме се. Израснала съм с него и го обичам.

- А простихте ли на баща си?

- Да, абсолютно. Нещата помежду ни вече са изгладени, въпреки че, когато някой е липсвал дълго, след това трудно се наваксва изгубеното време. Не го бях виждала десетина години. Те са разведени с мама.

- Все още ли изпитвате ужас от пияни мъже?

- Не харесвам пияни мъже и изпадам в ужас, виждайки такива. Също и употребяващите наркотици и тези, които излизат в петък вечер и се прибират в неделя сутринта. Не са мой тип и мъжете, които сядат на масата и само режат салами. Това са все неща, които са ми останали като травма от детството.

- Прекалявала ли сте с алкохол?

- Случвало се е. Не знам дали е за добро, но не нося на алкохол. От чаша концентрат се напивам, затова и внимавам. В повечето случаи пия водка. Рядко си позволявам по една чаша, защото на втората нещата излизат извън контрол.

- Кога си поставихте импланти в гърдите и си оперирахте носа?

- Носа го направих миналата година. Гърдите си направих, когато бях на 22. Бях едно комплексирано малко момиче, което нямаше търпение да събере пари за импланти. С носа имах проблем. Не можех да дишам и отидох да си направя ринопластика. Гърдите ми ги подариха шефовете ми от „Плаза”, а носа си го платих сама.

- Тоест силиконовите ви гърди са от Коцето...

- Коцето и други хора управляваха „Плаза”, когато работех там. Те ми подариха гърдите. Сега вече дискотеката е друга и хората в управата са различни.

- Искате ли да промените още нещо в себе си?

- Искам да съм по-смирена и обичаща. И не толкова вглъбена в работата си.

- Какви грижи полагате за външния си вид?

- Постоянно съм на диета и все се чувствам дебела, което е най-големият проблем в живота ми. Ръстът ми е 157 сантиметра и дори 2 килограма отгоре си личат много. Доста съм стегната иначе, и слава богу. Започна ли да ям, съм като лешникотрошачка и не се спирам. В момента съм 55-56 кг, а трябва да стана максимум 52, за да се чувствам добре. Тичам доста, ходя на фитнес, пилатес, йога и полденс.

- Кои са страховете ви?

- Страхувам се от високото и от смъртта на близки хора. Тази година се опитах да преборя фобията си и се качих на Мусала. Разтреперих се жестоко, плаках и преминах през цялото влакче на емоциите. Още си ме е страх от височини.

- Катастрофирала ли сте?

- 7 пъти и нито веднъж по моя вина. Благодаря на Господ, че съм жива и здрава!